Volta Trucks will erste E-Lkw in Schweden noch 2023 ausliefern

Das schwedische E-Lkw-Startup Volta Trucks will die Markteinführung in der Heimat beschleunigen. Das Unternehmen plant, seine Fahrzeuge statt wie bisher geplant 2024 bereits Mitte dieses Jahres in Schweden auf die Straßen zu bringen – als Teil der Kundentestflotte.

Diese Entscheidung sei aufgrund der gestiegenen Nachfrage der skandinavischen Kunden getroffen worden, wie das Unternehmen mitteilt. Die 16- und 18-Tonnen-Versionen des vollelektrischen Volta Zero eignen sich laut Volta Trucks besonders für den skandinavischen Stadtverkehr, da in den urbanen Regionen wie Stockholm, Göteborg und Malmö am häufigsten Lkw dieser mittleren Gewichtsklassen eingesetzt werden.

Der Volta Zero läuft wie berichtet seit Mitte April bei Steyr in Österreich in Serie vom Band, zuvor hatte das Unternehmen im März die europäische Typgenehmigung für seinen 16-Tonner erhalten. Die ersten Kundenfahrzeuge aus der Serienfertigung werden laut früheren Angaben von Volta Trucks im Rahmen eines Praxis-Programms eingesetzt, bei dem Kunden ein Lkw über einen längeren Zeitraum zur Realerprobung überlassen wird – wie es ab Sommer in Schweden der Fall sein soll.

„Wir führen bereits Gespräche mit mehreren großen schwedischen Transportunternehmen. Unser Ziel ist, ihnen bereits Mitte 2023 Fahrzeuge aus unserer Kundentestflotte zu überlassen“, so CEO Essa Al-Saleh. „Umfangreiche Testfahrten im lokalen Umfeld helfen den Unternehmen einzuschätzen, wie sie den neuen vollelektrische Volta Zero sowie das einzigartige Truck-as-a-Service (TaaS)-Angebot von Volta Trucks in ihre aktuelle Flotte und ihr Tagesgeschäft integrieren können.“

