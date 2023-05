Holcim bestellt bis zu 1.000 E-Lkw bei Volvo Trucks

Der Baustoffproduzent Holcim will bis zum Jahr 2030 insgesamt 1.000 Elektro-Lkw von Volvo Trucks beschaffen. Die ersten 130 dieser E-Lkw sollen im vierten Quartal 2023 und im Laufe des Jahres 2024 an Holcim in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Großbritannien ausgeliefert werden.

Bei den verbindlich bestellten 130 E-Lkw handelt es sich um die Volvo-Modelle FM Electric und FH Electric, also zwei der schweren E-Lkw der Schweden. Weitere Details werden in der Mitteilung nicht genannt. Somit ist die Verteilung der beiden Modelle bei den 130 Fahrzeugen nicht bekannt, auch für die weiteren 870 E-Lkw werden keine konkreten Modelle genannt.

Tatsächlich ist nur von Elektro-Lkw die Rede, nicht von Batterie-elektrischen Lkw. Holcim könnte also auch zu einem späteren Zeitpunkt den kommenden Brennstoffzellen-Lkw von Volvo (die Prototypen nutzen das FH-Chassis) im Rahmen der „umfassenden Partnerschaft“ beziehen – die Betonung liegt aber auf „könnte“, bestätigt ist das nicht.

Klar ist aber, dass die 1.000 E-Lkw nur in Europa eingesetzt werden sollen – Holcim hat zwar seinen Hauptsitz in der Schweiz, ist mit seinen rund 60.000 Mitarbeitenden aber in mehr als 60 Ländern vertreten. Durch den geplanten Ersatz von insgesamt 1.000 bestehenden Volvo-Diesel-Lkw durch vollelektrische will Holcim jedes Jahr bis zu 50.000 Tonnen CO2 vermeiden – diese Zahlen basieren auf dem „Environmental Footprint Calculator“ von Volvo Trucks.

Holcim hat bereits erste Erfahrungen mit Elektro-Lkw. Die Schweiz-Tochter hat seit 2021 drei E-Betonmischer von Designwerk (einer Volvo-Tochter) in Betrieb, zudem hat der Konzern vor einem Jahr zehn Hyliion ERX bestellt.

„Langfristige Zusammenarbeit und ein starkes Engagement, wirklich etwas bewirken zu wollen, sind unerlässlich, um große CO2-Reduzierungen zu verwirklichen“, sagt Martin Lundstedt, President & CEO der Volvo Group, zu der Absichtserklärung. „Ich bin sehr stolz auf die Partnerschaft, die wir mit Holcim haben, und auf die Ergebnisse, die wir gemeinsam erzielen.“

„Die Netto-Null-Umstellung erfordert eine enge Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Wir freuen uns, mit Volvo zusammenzuarbeiten, um die Logistik unserer europäischen Betriebe mit elektrischen Flotten zu dekarbonisieren“, so Jan Jenisch, Chairman und CEO von Holcim. „Außerdem hilft es uns, unser Ziel verfolgen zu können, bis 2030 30 Prozent emissionsfreie schwere Lkw zu fahren.“

