Jeff Dodds wird neuer Geschäftsführer der Formel E

Die Elektro-Rennserie Formel E bekommt in Kürze einen neuen Geschäftsführer. Jeff Dodds wird ab dem 5. Juni den CEO-Posten der elektrischen Rennserie von Jamie Reigle übernehmen. Reigle soll nun für den Rest der Saison eine beratende Funktion übernehmen, um einen reibungslosen Führungswechsel zu gewährleisten.

Reigle hatte im September 2019 den CEO-Posten von Formel-E-Gründer Alejandro Agag übernommen und in den vergangenen vier Jahren die Rennserie in Zusammenarbeit mit Agag geleitet und weiterentwickelt. Unter der Führung des Kanadiers wurde unter anderem das Reglement für die aktuellen Gen-3-Fahrzeuge erarbeitet, die seit dieser Saison eingesetzt werden. Aber: Auch die Ausstiege der deutschen Hersteller Audi, BMW und Mercedes-EQ fanden in Reigles Zeit als CEO statt – als Nachfolger wurden McLaren, Maserati und Abt verpflichtet, die aber allesamt als Kundenteam Antriebe anderer Hersteller nutzen.

In der Mitteilung zum CEO-Wechsel gibt die Formel E keine Gründe dafür an, warum der Chef der Rennserie in der laufenden Saison ausgetauscht wird – und das mit nur rund zweieinhalb Wochen Vorlauf. Laut Berichten von Motorsport-Fachmedien sind die Mitarbeiter der Formel E nur einen Tag vor der Pressemitteilung über den Chefwechsel informiert worden. „Unsere Fans, Teams, Partner, Aktionäre, Vorstand und für mich am wichtigsten, Sie, unsere Mitarbeiter, werden letztendlich darüber entscheiden, wie ich mich geschlagen habe. Aber ich kann mit Zuversicht sagen, dass die Formel E jetzt auf festem Fundament steht und bereit ist, unsere enorme Chance zu nutzen“, wird aus dem internen Schreiben Reigles zitiert.

In der Pressemitteilung klingt das so: „Es war eine Ehre, die Formel E in den letzten vier Jahren anzuführen. Anfangs hat mich die einzigartige Position der Formel E als Sport an der Schnittstelle von Innovation, Nachhaltigkeit und Elektromobilität angezogen. Was ich fand, war weitaus ehrgeiziger und demütigender. Eine Gruppe leidenschaftlicher Menschen, die sich dafür einsetzen, einen globalen Sport aufzubauen und gleichzeitig die Welt zu verändern. Diese Mission wird unter neuer Führung fortgesetzt und als jemand, der von einer Partnerschaft mit Alejandro profitiert hat, freue ich mich, Jeff zu unterstützen, bevor ich wieder als leidenschaftlicher Formel-E-Fan ins Leben zurückkehre“, sagt Reigle.

„Ich möchte Jamie für seine Führung in den letzten vier Jahren danken und freue mich über seine Unterstützung im Rest der Saison. Es hat mir Spaß gemacht, mit Jamie zusammenzuarbeiten, um auf meiner Gründungsvision aufzubauen und gleichzeitig die Definition von Erfolg für die Formel E neu zu definieren“, sagt Serien-Gründer Agag und ergänzt zu Reigles Nachfolger: „Jeff kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf dynamische Führung und beeindruckende Leistungen in die Formel E zurückblicken, und der Vorstand freut sich darauf, dass er das volle Potenzial der Formel E zum Wohle unserer Fans, Teams, Hersteller, Partner und Interessenvertreter ausschöpft.“

Jeff Dodds wechselt vom britischen Telekommunikations-Unternehmen Virgin Media O2 (zuletzt zwei Jahre lang als COO) zu der E-Rennserie. „Die Formel E ist eine einzigartige Plattform, die Spitzentechnologie mit dem nachhaltigsten Sport der Welt verbindet und unendliches Potenzial für Innovationen und positive Veränderungen bietet“, so Dodds. „In der Formel E gibt es ein Weltklasse-Team und ich freue mich darauf, es in das nächste Kapitel zu führen, die Zukunft des Motorsports zu gestalten und neu zu definieren, was möglich ist.“

fiaformulae.com, motorsport-magazin.com