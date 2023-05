EnBW bietet Android-Auto-Anbindung seiner „mobility+“-App

Die App EnBW mobility+ ist jetzt über Android Auto verfügbar und lässt sich damit über das Display entsprechender Elektroautos bedienen. Vor rund zehn Monaten hatte die EnBW bereits mit Apple CarPlay die entsprechende Funktion für Nutzer eines Apple-Smartphones eingeführt.

Die Funktionalität bei Android Auto entspricht dabei weitgehend der CarPlay-Anbindung: Die Nutzer der App könnten mit ihren angebundenen Android-Smartphones über den Infotainment-Screen des Fahrzeugs Ladepunkte aus dem „HyperNetz“ finden und ansteuern, wie es in der EnBW-Mitteilung heißt. Derzeit sind das mehr als 400.000 Ladepunkte in Europa.

Aber: Es bleibt bei der Suche von Ladepunkten, dem Abrufen von Informationen zum Standort und der einfachen Navigation zu der gewünschten Ladesäule. Eine Routenplanung mit passend eingeplanten Ladestopps gibt es weiterhin nicht. In der „mobility+“-App können die Kunden zwar schon jetzt ein Fahrzeug hinterlegen (mit einigen technischen Daten aus einer Datenbank), auch über die optionale „AutoCharge“-Funktion sind der EnBW Informationen zum Fahrzeug bekannt, wie etwa Batteriegröße oder WLTP-Reichweite. Für eine Routenplanung müssen die EnBW-Kunden aber weiterhin auf eine andere App oder (falls unterstützt) das Fahrzeug-Navi zurückgreifen.

Wie es in der Mitteilung heißt, wird Android Auto in der „mobility+“-App zunächst als Beta-Version veröffentlicht. „Die Kartendarstellung kann sich dabei unterscheiden und einzelne Funktionen sind in Android Auto nicht verfügbar, zum Beispiel die Routenplanung“, so die EnBW. „Grund dafür sind die vielfältigen Kombinationen aus Auto- und Smartphone-Herstellern, sowie der Softwareversionen des Smartphones und der Versionen der Google-Android-Auto-App.“

enbw.com