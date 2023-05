Tata baut Europa-Batteriezellenfabrik wohl in England

Tata Motors wird seine europäische Batteriezellen-Fabrik wohl in England errichten. Wie eine britische Rundfunkanstalt berichtet, erhält Großbritannien den Vorzug gegenüber Spanien. Und: Der Deal könnte bereits Mitte nächster Woche abgeschlossen werden.

Die Batteriezellenfabrik des indischen Autokonzerns soll laut der BBC in Bridgwater in der südwestenglischen Grafschaft Somerset entstehen und bis zu 9.000 Arbeitsplätze schaffen. Als konkreter Standort wird der Gravity Business Park in der Nähe von Bridgwater genannt. Laut der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt wird das Werk innerhalb der Branche „als die bedeutendste Investition in der britischen Automobilindustrie seit der Ansiedlung von Nissan in den 1980er Jahren bezeichnet“.

Anfang Februar war durchgesickert, dass sich Tata Motors in Spanien und Großbritannien auf Standortsuche für seine europäische Batteriezellen-Fabrik befindet. Laut einem seinerzeitigen Reuters-Bericht war in Spanien ein Industriegrundstück in Zuera nahe der Stadt Saragossa im Gespräch. Dabei soll es sich um denselben Standort gehandelt haben, den auch Volkswagen für seine Batteriezellenfabrik in Spanien in Betracht gezogen hatte, bevor doch Sagunt bei Valencia den Zuschlag erhielt.

Wie die BBC nun unter Berufung auf Insider berichtet, soll die UK-Regierung einen hohen Förderanteil aufgeboten haben, um das Werk zu bekommen. Bestätigt ist ein „Betrag in dreistelliger Millionenhöhe“. Hinzukommen nochmals rund 300 Millionen Pfund für Beteiligungen von Tata Motors in Großbritannien (etwa das Werk in Port Talbot) sowie zusätzliche Energierabatte. Insgesamt soll sich das Anreizpaket für Tata den Informationen der BBC zufolge auf fast 800 Millionen Pfund summieren, umgerechnet run 920 Millionen Euro.

Die Europa-Fabrik von Tata soll künftig Zellen für Tochter Jaguar Land Rover produzieren. Tata-Finanzchef P.B. Balaji hatte Mitte Januar am Rande der indischen Automesse Auto Expo in Greater Noida zudem geäußert, dass die Lokalisierung der Zellfertigung der Schlüssel zur Erhöhung des Anteils lokaler Komponenten in Elektroautos sei und helfen werde, eine lokale Lieferkette zu entwickeln. Auch in Indien soll eine Batteriezellenfabrik entstehen. Angaben zum Produktionsvolumen und zum Zeitplan wurden allerdings noch nicht gemacht.

bbc.com