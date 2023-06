Konsortium integriert autonome E-Kleinbusse in ÖPNV

Ein französisches Konsortium bestehend aus den Unternehmen Alstom, EasyMile, Equans, Keolis, Renault und StatInf bereitet die Einführung eines öffentlichen Mobilitätsangebots mit Elektrofahrzeugen auf Basis von Level 4 des autonomen Fahrens vor, das heißt ohne Sicherheitsfahrer an Bord.

Eine Flotte von sechs fahrerlosen Elektro-Minibussen soll ab 2026 Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes der französischen Stadt Châteauroux im Département Indre sein. Der Betrieb wird dabei in das städtische Busnetz Horizon integriert und von Keolis betrieben. Das Projekt namens Mach2 stelle „die erste Umsetzung eines autonomen Mobilitätsdienstes auf Level 4 in dieser Größenordnung“ dar und sei somit „ein entscheidender Schritt in der Entwicklung des automatisierten öffentlichen Verkehrs in Frankreich und in Europa“, äußern die Beteiligten.

Die involvierten Mobilitätsunternehmen bringen bei Mach2 jeweils ihr Fachgebiet ein: Die Renault Group verantwortet die robotisierte elektrische Plattform, EasyMile das autonome Fahrsystem, StatInf die Validierung kritischer Softwareelemente, Equans das Betriebsassistenz- und Fahrgastinformationssystem, Alstom die vernetzte Sicherheitsinfrastruktur und die Kommunikationsprotokolle und Keolis den Betrieb und die Wartung dieses neuen öffentlichen Verkehrsdiensts.

Das Sextett betont, dass sich das Projekt mit allen Aspekten der autonomen Mobilität befasse, um einen realen Betrieb im öffentlichen Nahverkehr anbieten zu können und Frankreichs Führungsrolle auf diesem Zukunftsmarkt zu stärken: „Das entwickelte Fahrzeug wird deutlich größer und schneller sein als die heute eingesetzten autonomen Shuttles. Das Projekt befasst sich auch mit der komplexen Frage der Interaktion mit Einsatzfahrzeugen und der Anbindung an Ampelanlagen. Das Überwachungskonzept wird im Detail überdacht, um es einer einzigen Überwachungsperson zu ermöglichen, eine Flotte von Fahrzeugen zu steuern und somit die wirtschaftliche Tragfähigkeit für diese neue Art des Transports zu gewährleisten. Alle diese Elemente werden dazu dienen, die Einhaltung der strengsten Sicherheitsnormen auf französischer und europäischer Ebene nachzuweisen“, führt das Konsortium aus.

Hauptakteur des Projekts werden sechs Exemplare eines robusten und zuverlässigen 6-Meter-Kleinbusses der Renault-Baureihe. Offiziell wird Mach2 von Châteauroux Métropole, dem Departement Indre, dem Innenministerium und der PFA (Plateforme Automobile) sowie vom Ministerium für ökologischen Wandel und territorialen Zusammenhalt und von Bpifrance unterstützt. Es unterstreiche die Relevanz für diese Art von Technologien, insbesondere auch für mittelgroße Städte, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Annelise Avril, Direktorin für Marketing, Innovation und neue Mobilität bei Keolis, äußert sich zu dem Projekt wie folgt: „Keolis bringt in dieses Projekt die Erfahrung ein, die seine Teams seit mehreren Jahren im Bereich der autonomen Mobilität gesammelt haben. Das Angebot neuer CO2-freien Shared-Mobility-Dienste steht im Mittelpunkt unserer Daseinsberechtigung. Wir begrüßen das Engagement des Großraums Châteauroux, diese Flotte automatisierter Elektro-Minibusse in sein öffentliches Verkehrsnetz zu integrieren, um den Fahrgästen einen ergänzenden Service und ein einzigartiges Reiseerlebnis zu bieten.“

Gil Avérous, Bürgermeister und Präsident von Châteauroux Métropole, ergänzt: „Die Agglomeration Châteauroux Métropole war bereits 2001 Vorreiter bei der Einführung des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs und ist stolz darauf, Gastgeber für diesen neuen innovativen Dienst in Frankreich zu sein. Die automatisierten Elektro-Kleinbusse fügen sich perfekt in das Horizon-Busnetz des Verkehrsunternehmens Keolis ein und werden das lokale Mobilitätsangebot in der Innenstadt von Châteauroux stärken. Dieses Projekt, das von führenden nationalen Verkehrsunternehmen unterstützt wird, wird bis 2026 in unserer Region voll einsatzfähig sein.“

easymile.com