eMobility update: Tesla im ICCT-Ranking vorne / Faraday FF 91 eingepreist / Great Wall Europa-Werk

Willkommen zum ersten „eMobility update“ im neuen Monat! Und diese Meldungen zur Elektromobilität beschäftigen uns heute: Faraday Future preist den FF 91 ein ++ Great Wall plant Europa-Werk ++ ICCT-Ranking zur Elektro-Wende ++ EnBW eröffnet HPC-Park an der A9 ++ Und Porta plant 1.500 Ladepunkte an seinen Möbelhäusern ++

#1 – Faraday: FF 91 startet bei 249.000 Dollar

Faraday Future hat den offiziellen Marktstart seines Debütmodells FF 91 bekannt gegeben. Damit steht nun auch der Preis fest: Die derzeit günstigste Version startet bei 249.000 Dollar. Das sind aktuell umgerechnet 233.000 Euro. Das limitierte Top-Modell liegt allerdings deutlich darüber.

#2 – Great Wall plant Europa-Werk

Der chinesische Hersteller Great Wall will künftig auch in Europa Autos bauen und sieht sich dafür auch in Deutschland um. Aber auch andere Länder in Osteuropa sind wohl im Rennen – angesichts des frühen Stadiums werden zudem noch unterschiedliche Konzepte für die Europa-Fabrik geprüft.

#3 – Tesla und BYD im ICCT-Ranking vorn

Ein neuer Bericht des International Council on Clean Transportation bewertet, wie effektiv die 20 größten Automobilhersteller der Welt auf Elektrofahrzeuge umsteigen. An der Spitze des Rankings befindet sich wenig überraschend Tesla – gefolgt vom chinesischen Hersteller BYD, der zügig aufschließt.

#4 – EnBW eröffnet HPC-Park an der A9

Die EnBW hat an der A9 in Schleiz einen neuen Schnellladepark in Betrieb genommen. Die Anlage im Südosten Thüringens verfügt über 16 HPC-Ladepunkte mit jeweils bis zu 300 kW Leistung und kann bei Bedarf auf 32 Ladepunkte ausgebaut werden. Da es sich – wie bei den „HyperHubs“ der EnBW üblich – um den Alpitronic Hypercharger handelt, verteilen sich die 16 Ladepunkte auf derzeit acht Säulen.

#5 – Porta beauftragt Allego mit Ladesäulen-Aufbau

Allego wird bis Ende 2024 insgesamt 1.500 Ladepunkte an den Möbelhäusern der Porta-Gruppe installieren. Die Rede ist von 123 Standorten in ganz Deutschland. Dabei wird es sich um eine Mischung aus Ladestationen mit 50 und 150 kW handeln. Diese sollen für Kunden und Dritte gleichermaßen zugänglich sein.

