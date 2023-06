ICCT-Ranking zur Elektro-Wende: Tesla und BYD vorn

Ein neuer Bericht des International Council on Clean Transportation (ICCT) bewertet, wie effektiv die 20 größten Automobilhersteller der Welt auf Elektrofahrzeuge umsteigen. An der Spitze des Rankings befindet sich Tesla, gefolgt vom chinesischen Hersteller BYD, der schnell aufschließt.

Die Hersteller-Bewertung zur E-Antriebswende ist die erste ihrer Art, soll nun aber jährlich herauskommen. Das ICCT sammelte und analysierte für den aktuellen Report Daten aus den sechs Märkten China, EU, Indien, Japan, Südkorea und USA. Auf die 20 Hersteller, die das ICCT in seinem Rating analysiert hat, entfielen 2022 insgesamt 89 Prozent des Umsatzes in diesen sechs Märkten und 65 Prozent des weltweiten Umsatzes.

Das ICCT bewertet die Leistung und Strategie der 20 Automobilhersteller anhand einer Reihe von Kriterien, die sich auf ihre derzeitige Position auf dem Markt, ihre technologische Leistung und ihre strategische Vision für die zukünftige Dekarbonisierung beziehen. Konkret erstellte das ICCT zur Vergleichbarkeit der Hersteller zehn eigens entwickelte Kennzahlen und zog nach eigenen Angaben unabhängige Informationen heran, die bis Ende 2022 gesammelt wurden.

Zu den Ergebnissen: Tesla hat vom ICCT die höchste Gesamtbewertung erhalten. Obwohl Tesla der einzige große Hersteller im Ranking ist, der ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge herstellt, schneidet das Unternehmen bei einigen Kriterien schlechter ab als die Konkurrenz, beispielsweise bei der Vielfalt der emissionfreien Modelle. Tesla kommt aktuell bekanntlich nur auf vier Baureihen. Zweitplatzierter ist BYD, der „einzige alteingesessene Automobilhersteller, der auf vollelektrische Fahrzeuge setzt“, wie es das ICCT ausdrückt. Der chinesische Hersteller ist dem ICCT zufolge auf dem besten Weg, schnell zu Tesla aufzuschließen. Beide Firmen bezeichnet der Report als „Leader“, also Anführer.

Das Mittelfeld führen BMW, Volkswagen und Stellantis an. Auch Hersteller wie Geely, Renault, Mercedes, GM, Ford und Hyundai-Kia tummeln sich hier. Das ICCT-Rating zeigt aber auch, dass von den 20 weltweit größten OEMs, gemessen am Umsatz, sechs Hersteller hinter ihren Wettbewerbern zurückbleiben. Darunter Tata sowie Toyota, Honda, Nissan, Mazda und Suzuki. „Alle fünf Hersteller mit Hauptsitz in Japan und Tata, mit Hauptsitz in Indien, befinden sich am Ende unserer Bewertung. Dies spiegelt die Komplexität und den Umfang der ZEV-Umstellung sowie die unterschiedlichen Ansätze der Automobilhersteller bei der Umstellung wider“, kommentiert das ICCT.

„Unser Ziel mit diesem Bericht war es, eine datengestützte, transparente Analyse der Fortschritte der Automobilhersteller bei der Dekarbonisierung in ihren Plänen und Maßnahmen zu liefern“, äußert Zifei Yang, Projektleiter und Leiter des ICCT-Pkw-Programms. Das Rating sei eine vorausschauende Analyse der Vorbereitung der Hersteller auf die Elektrifizierung von Fahrzeugen und verwende unabhängige Daten und Analysen anstelle von Unternehmensumfragen und Selbstauskünften. Und: „Das ICCT hat die Bewertungsmetriken mit Blick auf die Verfolgung des Fortschritts im Laufe der Zeit entwickelt, und die Organisation wird die Bewertung jedes Jahr aktualisieren.“

theicct.org, theicct.org (Ranking-Grafik)