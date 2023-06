Mercedes ernennt CEO für HPC-Netz in Nordamerika

Andrew Cornelia leitet seit diesem Monat den Aufbau und Betrieb des neuen Schnellladenetzes von Mercedes-Benz in Nordamerika. Cornelia übernimmt hierfür die Position als CEO des neuen Unternehmens Mercedes-Benz HPC North America.

Der Finanzbereich wird von Christopher Trainor verantwortet, wie die Mercedes-Benz Mobility AG mitteilt. Mercedes-Benz hatte im Januar weitreichende Pläne für den Aufbau eines eigenen High-Power-Charging-Netzwerks in Nordamerika, Europa, China und anderen Kernmärkten angekündigt. In den USA und Kanada will Mercedes-Benz HPC North America bis zum Ende dieses Jahrzehnts rund 400 Charging Hubs mit mehr als 2.500 Schnellladepunkten für Kundinnen und Kunden aller Marken eröffnen.

Die Schnellladehubs sollen in wichtigen Städten und Ballungszentren in der Nähe von Hauptverkehrsadern und verkehrsgünstigen Einzelhandels- und Dienstleistungsstandorten entstehen, einschließlich teilnehmender Autohäuser des Herstellers. Sie werden sich in erster Linie an Kundinnen und Kunden von Mercedes-Benz richten, die sich durch eine Reservierungsfunktion und „weitere Vorteile über einen bevorzugten Zugang“ freuen können, schreibt Mercedes in der Mitteilung. Grundsätzlich werden die Ladeparks aber auch allen anderen Fahrzeugmarken mit „kompatibler Technologie“ offen stehen.

Hierfür bauen Cornelia und Trainor ein neues Team bei Mercedes-Benz HPC North America auf. Cornelia bringt laut der Mitteilung mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Elektromobilitäts- und Ladeindustrie mit und hat „eine entscheidende Rolle bei der weltweiten Gestaltung und Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gespielt“. Er hat unter anderem bei Tesla die strategische Finanzabteilung für das globale Ladenetzwerk geleitet, zuletzt war er für die Unternehmensstrategie und -entwicklung bei Volta Charging verantwortlich.

- ANZEIGE -

„Ich freue mich sehr, diese Aufgabe zu übernehmen und meine Erfahrung im Bereich E-Mobilität und Laden einzubringen, um den Aufbau des Mercedes-Benz Ladenetzes in Nordamerika zu leiten“, sagt Cornelia „Mit unseren ersten Ladestationen, die bis Ende dieses Jahres eröffnet werden, wollen wir unseren Kundinnen und Kunden ein Premium-Ladeerlebnis bieten.“

CFO Trainor verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzwesen, einschließlich verschiedener Führungspositionen bei Mercedes-Benz Financial Services USA. Er trat 1994 in die Chrysler-Gruppe ein und ist seit 2002 bei Mercedes-Benz Financial Services USA tätig.

Mercedes-Benz HPC North America ist offiziell Teil der Unternehmensgruppe der Mercedes-Benz Mobility AG, der Finanz- und Mobilitätsdienstleistungssparte der Mercedes-Benz Group AG. „Ich freue mich, dass Andrew und Chris den Aufbau unseres weltweiten Mercedes-Benz Schnellladenetzes in Nordamerika leiten werden. Neben seiner langjährigen Erfahrung in diesem Bereich bringt Andrew eine innovative Perspektive und eine große Leidenschaft dafür mit, Mobilität CO₂-neutral zu gestalten“, sagt Franz Reiner, CEO Mercedes-Benz Mobility AG. „Zusammen mit Chris‘ umfassender Erfahrung in der Automobil- und Finanzbranche schaffen wir die ideale Kombination, um die Ladeinfrastruktur in Nordamerika effektiv aufzubauen. Alles mit dem klaren Anspruch von Mercedes-Benz an Qualität und Kundenerlebnis.“

mercedes-benz.com