Hyundai Mobis ergänzt Batteriemontage in Indonesien

Der zur Hyundai Motor Group gehörende südkoreanische Automobilzulieferer Hyundai Mobis hat mit dem Bau eines Werks zur Produktion von Batteriesystemen für E-Autos in Indonesien begonnen. Die Fabrik soll in der ersten Jahreshälfte 2024 fertiggestellt werden – und vor Ort die noch bestehende Lücke schließen.

Als Standort der Montagefabrik haben sich die Südkoreaner für die Stadt Bekasi, etwa 60 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Jakarta, entschieden. Vom Band laufen sollen in der neuen Hyundai-Mobis-Produktionsstätte konkret Akku-Systeme für Elektromodelle der Hyundai-Gruppe, die ab 2024 in Südostasien auf den Markt kommen. Die Investitionen in das auf einem 33.000 Quadratmeter Grundstück geplanten Batteriemontagewerk belaufen sich dem Konzern zufolge auf 80 Milliarden Won, umgerechnet rund 57 Millionen Euro.

Montiert werden die Batteriesysteme auf Basis zugelieferter Batteriezellen von HLI Green Power, einem Joint Venture des Hyundai-Konzerns mit LG Energy Solution, das derzeit bereits eine Batteriezellenfabrik in Indonesien errichtet. Diese entsteht ebenfalls nahe Jakarta in der Stadt Karawang und soll im ersten Halbjahr 2024 mit einer Jahreskapazität von 10 GWh die Produktion aufnehmen. Die Distanz zwischen beiden Stätten beziffern die Südkoreaner auf nur zehn Kilometer. Ebenfalls in der Nähe befindet sich Hyundais erstes Fahrzeugwerk in Indonesien, das 2022 eröffnet wurde. Es steht in Cikarang und ist das erste Hyundai-Werk in Südostasien, in dem auch BEVs produziert werden, konkret zunächst der Ioniq 5.

Hyundai Mobis teilt in diesem Kontext mit, Indonesien als Stützpunkt etablieren zu wollen, „da sich das Land zum Herzen des ASEAN-Marktes entwickelt“. Das Batteriesystemwerk in Indonesien werde ein solides Fundament für das globale Elektrifizierungsgeschäft von Hyundai Mobis bilden, das nach Unternehmensangaben insbesondere auf den ASEAN-Markt abzielt. Denn: „Der Bedarf an EVs in der ASEAN-Region nimmt rapide zu“, so die Südkoreaner.

Hyundai Mobis produziert derzeit sowohl in Korea als auch in Europa – konkret in der Tschechischen Republik und in der Slowakei – eMobility-Komponenten, darunter Batteriesysteme. Künftig wolle man „zu einem führenden Unternehmen im Ökosystem der Elektrifizierung werden, das Zellen, Batteriesysteme und OEMs umfasst“, teilt der Zulieferer mit.

Dabei hegt der Hersteller globale Ambitionen. Das zeigt nicht nur das nun nochmals ausgeweitete Engagement in Indonesien. Im Oktober 2022 kündigte Hyundai Mobis den Plan an, bis 2030 1,3 Milliarden US-Dollar in eine Produktionsbasis für die Elektrifizierung in Nordamerika investieren zu wollen. Zurzeit baut der Konzern nach eigenen Angaben „fünf weitere Werke für Elektrifizierungs-Komponenten in Alabama und Georgia“.

prnewswire.com