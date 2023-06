Ägypten forciert groß angelegte Umrüst-Projekte

In Ägypten sollen über 100.000 Verbrenner-Fahrzeuge auf E-Antriebe umgerüstet werden. Wie ein lokales Medienportal berichtet, hat der Oberste Rat für Fahrzeugbau des Landes Initiativen zweier nationaler Elektromobilitätsunternehmen genehmigt.

Grünes Licht für ihre jeweiligen Umrüstprojekte erhalten demnach das Startup Shift EV sowie die E-Mobilitätsplattform BluEV. Beide sind in Kairo ansässig. Dem ägyptischen News-Portal Ahram Online zufolge soll allein Shift EV in den kommenden fünf Jahren 100.000 Verbrenner-Fahrzeuge auf E-Antriebe umrüsten, darunter 80.000 Pickups und 20.000 Minivans. Die Initiative von BluEV sieht dagegen die Konvertierung von Zwei- und Dreirädern vor, für die BluEV das Leasing der Batterien und ein Netz an Batteriewechselstationen anbieten will. Hier wird keine Anzahl genannt.

Die Regierung Ägyptens hat auf die sich abzeichnende Antriebswende 2022 reagiert und eine nationale Strategie zur Entwicklung der Automobilindustrie des Landes – einschließlich der Herstellung von Elektrofahrzeugen – auf den Weg gebracht. Wie das oben genannte Portal schreibt, billigte der Senat des Landes im Oktober 2022 zudem einen Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Obersten Rates für die Automobilherstellung und zur Schaffung eines Fonds zur Finanzierung einer umweltfreundlichen Elektrofahrzeugindustrie in Ägypten. Dieser Rat hat nun auch die Weichen für die beiden Umrüstprojekte gestellt.

Wie und wann genau die Projekte nun Fahrt aufnehmen sollen, geht aus dem Medienbericht nicht hervor. So bleibt unter anderem offen, nach welchen Kriterien die Fahrzeuge ausgewählt werden, was die Umrüstung kostet und mit welcher Technik die Fahrzeuge ausgestattet werden.

