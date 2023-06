eMobility update: Smart #3 Verkaufsstart in China / Laden auf dem Zug / Kia garantiert Umweltbonus

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Hallo zum „eMobility update“! Und das sind die wichtigsten Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität zur Wochenmitte: RailCharge will E-Autos auf Zügen laden ++ Umweltbonus-Garantie für Kia Niro EV ++ Elektrischer Smart 3 startet in China ++ Österreichische Polizei testet E-Autos ++ Und Tesla schlägt Porsche auf dem Nürburgring ++

#1 – RailCharge will E-Autos auf Zügen laden

Im Rahmen des Projekts RailCharge wird an der TU Graz an einem ganz neuen Ansatz gearbeitet, um die Bahn als Ladestation für Elektroautos zu nutzen. Die auf den ersten Blick verrückte Idee: Durch die Mitfahrt auf dem Zug sollen E-Autos das Stromnetz der Bahn und die Bremsenergie eines Zuges zum Laden ihrer Batterien nutzen, ehe sie ihren Weg individuell fortsetzen.

#2 – Umweltbonus-Garantie für Kia Niro EV

Kia verspricht Kunden in Deutschland, dass sie ihren Niro EV noch vor dem Jahresende erhalten und somit den aktuellen Umweltbonus in voller Höhe in Anspruch nehmen können. Die Voraussetzung dafür: Der Kaufvertrag muss noch vor Ende Juni abgeschlossen sein. Eine Ausnahme bilden Fahrzeuge mit optionalem Soundpaket.

#3 – Smart #3 kommt in China auf den Markt

Smart beginnt in China mit dem Verkauf des Smart Nr. 3. Das im April präsentierte zweite Modell seit der Erneuerung der Marke ist ein rein elektrisches SUV-Coupé, das ab Ende dieses Jahres auch in den ersten europäischen Märkten eingeführt werden soll. In China wird der Smart 3 in drei regulären Versionen angeboten.

#4 – Österreichische Polizei testet E-Autos

Blaulicht unter Strom: Die österreichische Polizei testet in vier Bundesländern insgesamt 23 Elektroautos auf ihre Tauglichkeit im Polizeidienst. Das Pilotprojekt beginnt im vierten Quartal 2023. Die 20 Polizei-Dienststellen in Salzburg, Niederösterreich, Wien und Tirol haben die E-Autos aber schon jetzt in Empfang genommen.

#5 – Tesla schlägt Porsche auf dem Nürburgring

Dieser Rekord hat keine zehn Monate gehalten: Am 9. August 2022 gab Porsche bekannt, mit einem Taycan Turbo S mit Performance-Kit den Rekord für serienmäßige Elektroautos auf der Nürburgring-Nordschleife gebrochen zu haben. 7 Minuten 33 brauchte der Taycan damals. Doch der Rekord ist nun pulverisiert.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>