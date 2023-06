Parkopedia und Plugsurfing kooperieren

Der Parkplatzdienstleister Parkopedia und eMobility-Dienstleister Plugsurfing wollen es Fahrern noch einfacher machen, für Ladevorgänge zu bezahlen. Und zwar direkt im Fahrzeug selbst.

Im Rahmen einer Kooperation will Parkopedia Plugsurfings Drive API in sein Bezahlsystem im Fahrzeug integrieren. Durch die Nutzung der Daten von Parkopedia soll es E-Fahrern so möglich sein, Ladevorgänge an über 500.000 Ladepunkten in Europa zu finden, diese zu starten und zu bezahlen.

„Die Angebote von Parkopedia und Plugsurfing für E-Auto-Fahrer ergänzen sich. Und dank dieser Zusammenarbeit profitieren Autobauer von einem großen Ladenetzwerk, ausführlichen Park- und Lade-Daten sowie End-to-End Bezahlmöglichkeiten in Fahrzeugen“, so Parkopedia CPO Duncan Licence.

Will Gill, Chief Product and Technology Officer bei Plugsurfing, fügt hinzu: „Wir haben Drive API so gebaut, dass unsere Partner ihre eigene auf ihre Kunden zugeschnittene Ladelösung anbieten können. Fahrer können alle Vorteile von Plugsurfings Netzwerk und Service nutzen, ohne die ihnen bekannte Interface des eigenen Fahrzeugs zu verlassen.“

plugsurfing.com