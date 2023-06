eMobility update: Toyota plant 1000 km Reichweite / 375.000 Cybertrucks pro Jahr / E-Kreuzfahrtschiff

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Und das sind heute die Themen: Toyota plant E-Autos mit 1.000 km Reichweite ++ Tesla plant 375.000 Cybertrucks pro Jahr ++ Hurtigruten zeigt elektrisches Kreuzfahrtschiff ++ Peugeot e-208 kommt bald aus Spanien ++ Batteriewechsel-Lösung für E-Lkw ++

#1 – Toyota plant E-Autos mit 1.000 km Reichweite

Toyota hat bei einem technischen Workshop Details zu seiner Elektrifizierungsstrategie genannt. Zwar gibt sich der Konzern weiter technologieoffen, aber bei Elektroautos strebt Toyota ab 2026 durch verbesserte Batterien stattliche Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometer an. Und schon kurz darauf sollen dank Feststoffbatterien bis zu 1.500 Kilometer möglich werden.

#2 – Tesla soll 375.000 Cybertrucks pro Jahr planen

Tesla strebt für den Cybertruck offenbar die Produktion von 375.000 Einheiten pro Jahr an. Der US-amerikanische Hersteller hatte im Januar angekündigt, dass der Cybertruck im Laufe des Jahres 2023 in Texas in Produktion gehen soll. Die Angaben zum Output der Cybertruck-Produktion machte nun ein US-Portal unter Berufung auf Mitteilungen von Tesla an die Zulieferer öffentlich.

#3 – Hurtigruten stellt elektrisches Kreuzfahrtschiff vor

Die norwegische Reederei Hurtigruten hat Pläne für ein emissionsfreies Kreuzfahrtschiff vorgelegt. Es soll das energieeffizienteste Kreuzfahrtschiff der Welt werden. Ein erstes Exemplar soll 2030 in See stechen. Das nun als Konzept präsentierte elektrische Kreuzfahrtschiff wird unter dem Projektnamen „Sea Zero“ zusammen mit einem Konsortium aus zwölf maritimen Partnern und einem Forschungsinstitut entwickelt.

#4 – Stellantis verlagert Peugeot e-208 nach Spanien

Stellantis hat laut spanischen Medien in seinem Werk bei Saragossa mit der Kleinserien-Produktion des Peugeot e-208 begonnen. Die Fertigung des Modells erfolgte zuvor in der Slowakei, wurde aber nun nach Saragossa verlagert. In Spanien startet die Fertigung nun zunächst in kleinen Stückzahlen, ehe im September oder Oktober die Serienproduktion des e-208 beginnen soll.

#5 – CATL: Batteriewechsel-Lösung für E-Lkw

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat eine Batteriewechsel-Lösung für schwere Elektro-Lkw vorgestellt. Das System namens besteht aus Wechselstationen, Batteriepacks und einer Cloud-Plattform. Der Akkutausch soll nur wenige Minuten dauern. Das berichten chinesische Medien unter Berufung auf eine virtuelle Präsentationsveranstaltung von CATL.

