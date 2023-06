Stellantis verlagert Bau des Peugeot e-208 nach Spanien

Stellantis hat laut spanischen Medien in seinem Werk bei Saragossa mit der Kleinserien-Produktion des Peugeot e-208 begonnen. Die Fertigung des Modells erfolgte zuvor im slowakischen Werk Trnava, wurde aber nun nach Saragossa verlagert, wo auch der Opel Corsa montiert wird.

In Spanien startet die Fertigung nun zunächst in kleinen Stückzahlen, ehe im September oder Oktober die Serienproduktion des e-208 beginnen soll. Laut spanischen Medien erfolgte die Verlagerung, da Trnava neue Modelle zugeteilt bekommen hat – und der e-208 deshalb das Feld räumen musste. Während die Verbrenner-Version im marokkanischen Kenitra vom Band läuft, entschied sich Stellantis bei der Elektro-Version für Saragossa als neuen Produktionsstandort. Dort wird bereits der auf derselben Technik basierende Opel Corsa Electric gefertigt. Der Schritt erfolgt pünktlich zum Facelift beider Modelle.

Eingeführt worden war der e-208 im Jahr 2019. Bereits 2021 verpasste Stellantis dem Modell ein erstes Update und damit mehr Reichweite. Das zuletzt erfolgte Update samt Umstieg auf die neue Antriebs-Generation ist von zahlreichen Stellantis-Modellen bekannt: Der 100 kW starke E-Motor von Vitesco Technologies wird in diesem Zuge aussortiert und durch einen 115 kW starken E-Motor vom Joint Venture Stellantis-Nidec ersetzt, zudem wird der 50 kWh große Akku mit einer neuen Zellgeneration auf 54 kWh vergrößert. Im neuen e-208 schafft die neue 115-kW-Variante bis zu 400 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus.

Unabhängig von der Verlagerung des Modells verhandelt die Regierung Spaniens aktuell offenbar mit Stellantis zudem über die Zuweisung der Elektro-Plattform STLA Small für die spanischen Werke des Autokonzerns in Madrid, Vigo und Saragossa. Auch das melden lokale Medien. Zum Hintergrund: Für Pkw in den Segmenten A, B und C dient zunächst übergangsweise bis zum Jahr 2025 die zweite Generation der Plattform „e-CMP“, ehe ab 2026 die neue Plattform „STLA Small“, die bei BEVs Reichweiten von mindestens 500 Kilometern ermöglichen soll, zum Einsatz kommt.

Das französische Portal „L’Argus“ meldet unterdessen, dass in Saragossa künftig auch der neue Lancia Ypsilon inklusive dessen rein elektrischer Version produziert werden soll. Letztgenannte wird Stellantis zufolge im Juni 2024 auf den Markt kommen und soll viele Stilelemente der Studie Pu+Ra HPE übernehmen.

