Tesla soll 375.000 Einheiten des Cybertruck pro Jahr planen

Tesla strebt für den Cybertruck offenbar die Produktion von 375.000 Einheiten pro Jahr an. Der US-amerikanische E-Auto-Hersteller hatte im Januar angekündigt, dass der Cybertruck im Laufe des Jahres 2023 im Werk in Texas in Produktion gehen soll.

Die Angaben zum Output der Cybertruck-Produktion macht das Portal Electrek unter Berufung auf Mitteilungen von Tesla an die Zulieferer. Aus den neuen Infos soll zudem hervor gehen, dass Tesla Ende August die ersten Exemplare des Cybertruck fertigen will und den offiziellen Start der Serienproduktion für Anfang Oktober plant. Die 4680-Batteriezellen für den Tesla Cybertruck könnten wie berichtet zunächst Panasonic und LG Energy Solution liefern, da Tesla mit seinen eigenen 4680-Zellen der ersten Generation das Energiedichte-Ziel noch nicht erreicht hat.

Eine Serienversion des E-Pickup hat der Hersteller bisher allerdings nicht gezeigt. Auch ein endgültiger Preis wurde noch nicht genannt. Den Cybertruck hatte Tesla im November 2019 präsentiert und den Beginn der Produktion seither dreimal verschoben: Zunächst von Ende 2021 auf Ende 2022, dann auf Anfang 2023 und zuletzt auf die „frühe Produktion“ ab Mitte 2023.

Laut einem früheren Bericht von Reuters hat die Batteriezellen-Logistik diese Verzögerungen mit verursacht. Die eigene Fertigung von Zellen des Formats 4680 beherbergt Tesla in Fremont, später sollen Anlagen in Texas, Kalifornien, Nevada und Berlin entstehen. Ende Dezember erreichte das Unternehmen in Fremont nach eigenen Angaben eine Produktionsrate von 868.000 dieser Zellen innerhalb von einer Woche – genug für rund 1.000 Elektroautos. Der Hersteller baut die 4680-Rundzellen etwa in das Model Y ein, das in der Giga Texas gebaut wird. Parallel zu dem Modell mit dem strukturellen Batteriepack auf 4680-Basis werden in Austin aber weiterhin Model-Y-Varianten mit herkömmlichen Batteriepack und 2170-Zellen gebaut – da die 4680-Produktion nicht ausreicht, um die Fahrzeug-Fertigung auszulasten.

