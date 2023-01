Tesla steigert 4680-Zellproduktion auf 1.000 Fahrzeuge pro Woche

Tesla kann nun rund 1.000 Fahrzeuge pro Woche mit seinen neuen 4680-Batteriezellen ausrüsten. Ende Dezember erreichte Tesla nach eigenen Angaben eine Produktionsrate von 868.000 Zellen des Formats 4680 innerhalb von einer Woche – genug für besagte rund 1.000 E-Autos.

Tesla hat sich in der Vergangenheit nur sehr selten zu Produktionszahlen der 4680-Zellen geäußert. Im Februar 2022 wurde bestätigt, dass man in Summe bereits eine Million 4680-Zellen gebaut habe. Seitdem gab es nur noch Aussagen zur prozentualen Steigerung, aber keine tatsächliche Produktionsrate mehr.

Abgesehen von dem aktuellen Tweet gibt es auch keine weitere Äußerung seitens Tesla. So ist es unklar, ob sich die 868.000 innerhalb einer Woche gebauten Zellen nur auf die Pilotlinie Kato nahe der Autofabrik im kalifornischen Fremont oder auch die 4680-Produktion in der Giga Texas in Austin handelt.

Wie weit die Produktion der 4680-Batteriezellen in der Gigafactory Texas fortgeschritten ist, ist unklar. Im Juli 2022 hatte Tesla angekündigt, dort bis Ende 2022 die Kapazität der Pilotlinie Kato übertreffen zu wollen. Derzeit gibt es aber keine weitere Aussage zum Stand in Texas.

Tesla baut die 4680-Rundzellen (46 Millimeter im Durchmesser, 80 Millimeter Höhe) etwa in das Model Y ein, das in der Giga Texas gebaut wird. Parallel zu dem Modell mit dem strukturellen Batteriepack auf 4680-Basis werden in Austin aber weiterhin Model-Y-Varianten mit herkömmlichen Batteriepack und 2170-Zellen gebaut – da die 4680-Produktion nicht ausreicht, um die Fahrzeug-Fertigung auszulasten.

Die größeren 4680-Zellen sollen auch im E-Lkw Tesla Semi und dem kommenden Roadster 2 verbaut werden. Daher wird es für die Produktion dieser Modelle wichtig sein, wie schnell Tesla die eigene 4680-Produktion skalieren kann. Die 4680-Zellen sollen zwar auch von Lieferanten bezogen werden, doch wann das in großen Stückzahlen geschehen wird, ist offen. Teslas Batteriepartner Panasonic fertigt 4680-Zellen auf einer Pilotlinie in Japan, die Serienproduktion soll aber in Nordamerika erfolgen – vermutlich in einem neuen Werk in Kansas, welches aber erst im März 2025 fertiggestellt werden soll.

