Engie gründet Ladeinfrastruktur-Marke Engie Vianeo

Der Energiekonzern Engie startet mit Engie Vianeo eine eigene Marke für Ladeinfrastruktur. Unter der neuen Marke will Engie in Frankreich bis zum Jahr 2025 insgesamt 12.000 Ladepunkte für elektrische Pkw und schwere Nutzfahrzeuge anbieten.

Dazu werden zunächst 1.000 bestehende Ladepunkte von Engie in ganz Frankreich integriert. Bis 2025 sollen dann 11.000 weitere Anschlüsse von Engie Vianeo zur Verfügung stehen.

Unter der neuen Marke bietet Engie ab sofort an Autobahn-Standorten HPC-Laden mit bis zu 300 kW zum Preis von 57 Cent/kWh und an den mit Partner Certas Energy France betriebenen Esso-Tankstellen zum Preis von 69 Cent/kWh an. Engie Vianeo wird nach eigenen Angaben außerdem Kommunen und Unternehmen mit einem Komplettpaket bei der Dekarbonisierung unterstützen, das von der Installation der Ladeinfrastruktur über die Stromversorgung bis hin zur Wartung und Instandhaltung reicht.

„Die Einführung von ENGIE Vianeo ist ein weiterer Meilenstein in der Strategie der Gruppe, ihren Beitrag zur Dekarbonisierung der Mobilität zu beschleunigen und sich als Marktführer in diesem Bereich zu positionieren“, äußert Frank Lacroix, Executive Vice President Energy Solutions der Engie-Gruppe. „Unser Angebot im Bereich der nachhaltigen Mobilität ist auf die Bedürfnisse von privaten und institutionellen Akteuren in Frankreich zugeschnitten, darunter Städte, Autobahnbetreiber, Haushalte, Parkhäuser und das Hotelgewerbe. Wir sind in der Lage, Spitzenkompetenz bei der Finanzierung, der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Infrastrukturen zu bieten.“

Parallel zur Bekanntgabe der neuen Marke hat der Energiekonzern eine App gelauncht, die unter anderem eine interaktive Karte aller Standorte und einen intelligenten Routenplaner beinhaltet. Das Netz umfasst durch die integrierten Bestandssäulen bisher 800 Ladepunkte im Autobahnnetz APRR, SANEF, Vinci Autoroutes und an Esso-Tankstellen. Dazu kommen weitere Ladepunkte an 35 Indigo-Parkplätzen in 20 französischen Gemeinden, in den Metropolregionen Strasbourg, Epinal und Aix-Marseille-Provence sowie an „Parkplätzen von Hunderten B&B HOTELS und Norauto-Standorten“.

en.newsroom.engie.com, engie-vianeo.com