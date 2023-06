BMDV startet dritte E-Bus-Förderrunde

Das Bundesverkehrsministerium hat die dritte Runde der Förderung zur Umstellung auf Busse mit alternativen Antrieben und der Infrastruktur initiiert. Ab sofort können wieder Skizzen für die Beschaffung von klimafreundlichen Bussen eingereicht werden.

Gefördert werden die Beschaffung von Batteriebussen (inkl. Batterie-Oberleitungsbusse), Brennstoffzellenbussen (inkl. Busse mit Brennstoffzellen als Range-Extender) und Biomethanbussen, die Umrüstung von konventionellem auf alternativen Antrieb sowie die zum Betrieb notwendige Lade-, Betankungs- und Wartungsinfrastruktur, wie die bundeseigene NOW GmbH mitteilt. Skizzen zum Vorhaben können bis zum 10. September 2023 über die Bewerbungsplattform easy-Online eingereicht werden.

Die Förderrunde geht auf die Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr aus dem September 2021 zurück, die seinerzeit mit einem Gesamtfördervolumen von 1,75 Milliarden Euro von der EU-Kommission beihilferechtlich genehmigt wurde – noch in Zeiten der Großen Koalition. In der ersten Runde wurden im Vorjahr Förderbescheide für 1.600 E-Busse übergeben, in der zweiten Runde waren es weitere 1.000 Förderbescheide für E-Busse, die in diesem Frühjahr überreicht wurden.

„Um unsere Klimaschutzziele im Verkehr zu erreichen, brauchen wir CO2-neutrale Technologien im Verkehr. Der ÖPNV spielt hier eine ganz zentrale Rolle“, so Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). „Unser Förderprogramm bringt in den kommenden Jahren rund 5.000 saubere Busse auf die Straße. So kommen wir unserem Ziel ein ganzes Stück näher: Bis 2030 soll jeder zweite Stadtbus elektrisch fahren.“

Wie die NOW betont, werden als zentrale Kriterien für eine Berücksichtigung im Antragsverfahren unter anderem der Klimaschutzbeitrag (unter Berücksichtigung der voraussichtlichen CO2-Vermeidung),der Einsatzkontext der Busse (ÖPNV, sonstige Verkehre), Elektrifizierungsanteile an der Gesamtflotte im Fuhrpark des Betreibers (Anteil der auf alternative Antriebe umgestellt werden soll unter Berücksichtigung derzeitiger und voraussichtlicher Anteile von Bussen mit alternativen Antrieben), sowie der notwendige Förderbedarf einbezogen. Die eingegangenen Skizzen werden separat für die unterschiedlichen Antriebssysteme betrachtet, wobei es eine Obergrenze an zu beantragenden Fördermitteln je Vorhaben geben wird.

Für interessierte ÖPNV-Betreiber bietet die NOW gemeinsam mit dem für die Förderrichtlinie zuständigen Projektträger Jülich (PtJ) am 6. Juli ein Online-Seminar an. Darin soll detailliert auf die Inhalte des neuen Förderaufrufs eingegangen werden, zudem können die Unternehmen Rückfragen stellen. Für das Seminar ist eine Anmeldung nötig.

now-gmbh.de, ptj.de, now-gmbh.de (Anmeldung Seminar)