Lucid liefert E-Antriebe an Aston Martin

Aston Martin setzt auf Elektroantriebe von Lucid Motors. Beide Unternehmen haben eine langfristige strategische Technologiepartnerschaft zur Integration und Lieferung von Antriebs- und Batteriesystemen von Lucid in künftige Elektroautos von Aston Martin geschlossen. Zudem wird Lucid Anteilseigner von Aston Martin.

Die Aktien von Aston Martin Lagonda sind laut der Mitteilung von Lucid Motors Teil der Bezahlung der Antriebskomponenten, man investiert also nicht direkt in den neuen Kunden. Der Gesamtwert der Komponenten wird mit 450 Millionen US-Dollar (derzeit rund 412 Millionen Euro) beziffert. Wie viel davon auf die Barzahlungen und welcher Anteil auf die Aktien entfällt, ist nicht bekannt.

Bei den Technologien geht es konkret um die Doppelmotor-Antriebseinheit, die Batterietechnologie und das „Wunderbox“ genannte Ladesystem von Lucid. Aston Martin wird die Komponenten in einer neuen BEV-Plattform einsetzen, auf der künftige Elektromodelle basieren werden – von Hypercars bis hin zu Sportwagen, GTs und SUVs. Sein erstes BEV-Modell plant Aston Martin wie berichtet für 2025.

Gemeinsam wolle man „die leistungsstarke Elektrifizierungsstrategie und das langfristige Wachstum der britischen Kultmarke vorantreiben“, wie es in der Mitteilung heißt. Die Zusammenarbeit verschaffe Aston Martin „Zugang zu weltweit führender Elektroantriebstechnologie, die ausschließlich von Lucid selbst entwickelt und hergestellt wird“. Neben der Belieferung wurde auch eine technische Unterstützung bei der Integration der Lucid-Technologie in die Fahrzeugplattform von Aston Martin vereinbart.

Nähere Details nennen die neuen Partner in der Mitteilung nicht. Somit ist offen, welche Stückzahlen sich der britische Hersteller über den Deal gesichert hat und auch welche technischen Eckdaten mit der Lucid-Technologie in den Elektroautos von Aston Martin möglich sein sollen. Lucid bietet derzeit nur die E-Limousine Air an, das SUV Gravity soll im kommenden Jahr folgen. Der Air kommt auf beeindruckende Leistungsdaten – mit dem großen Akku (113 kWh Energiegehalt) sind bis zu 828 kW Leistung (Dream Edition Performance) oder 883 Kilometer Reichweite (Dream Edition Range) möglich. Selbst mit dem kleineren Akku von 92 kWh sollen bis zu 725 Kilometer nach WLTP möglich sein. Allerdings ist das gesamte Konzept der Limousine auf Effizienz getrimmt. Was in einem E-Sportwagen möglich ist, werden dann die ersten Elektro-Astons zeigen.

Lucid Motors wird damit der zweite Technologiepartner von Aston Martin neben Mercedes-Benz. Der deutsche Hersteller liefert unter anderem die Elektronik-Architektur für aktuelle und künftige Modelle der Briten sowie Antriebe für Verbrenner und Hybride.

- ANZEIGE -

Aston Martin hatte in der Vergangenheit bereits auf Basis der Limousine Rapide ein Elektromodell mit 800-Volt-Technologie entwickelt, das Fahrzeug stand kurz vor der Serienreife. Nach einem Eigentümer- und Managementwechsel (rund um ein Konsortium um den kanadischen Milliardär Lawrence Stroll) wurde die Modellplanung verworfen und der elektrische Rapide kam nicht auf den Markt. Stattdessen will Aston Martin auf die oben erwähnte BEV-Plattform setzen – und nicht auf die Elektrifizierung bestehender Modelle. Da Aston Martin zwischenzeitlich mit dem nun insolventen Unternehmen Britishvolt Hochleistungs-Batteriezellen entwickeln wollte, musste nach einem neuen Batterie-Partner gesucht werden.

„Die Liefervereinbarung mit Lucid ist ein entscheidender Faktor für das künftige, auf Elektrofahrzeuge ausgerichtete Wachstum von Aston Martin“, sagt Lawrence Stroll, Executive Chairman von Aston Martin. „Aufgrund unserer Strategie und Anforderungen haben wir uns für Lucid entschieden und so Zugang zu den leistungsstärksten und innovativsten Technologien der Branche für unsere zukünftigen BEV-Produkte erhalten.“

„Diese Partnerschaft wird eine bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen Aston Martin, einer traditionsreichen Marke mit einer reichen Geschichte, einschließlich des Sieges in Le Mans und ihrer aktuellen Erfolge in der Formel 1, und der allerbesten Innovation und Technologie des Silicon Valley von Lucid darstellen“, sagt Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid. „Im Einklang mit seiner Strategie hat sich Aston Martin für Lucid entschieden und die tiefgreifenden Vorteile der Einführung seiner weltweit führenden Elektroantriebstechnologie erkannt.“

lucidmotors.com, astonmartin.com