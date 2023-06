H2-Flugzeug: Dovetail bezieht BZ-System von HTWO

Das australische Unternehmen Dovetail Electric Aviation erprobt ein Brennstoffzellensystem von Hyundai für die Luftfahrt. Konkret will Dovetail das BZ-System der Hyundai-Tochter HTWO für erste Tests in Australien verwenden, um es in sein Flugzeug Iron Bird zu integrieren.

Dovetail hat für dieses Flugzeugmodell bereits einen Elektromotor mit mehr als 250 kW Leistung samt der erforderlichen Leistungselektronik und Steuerung erprobt. Diesen will das Unternehmen mit dem HTWO-Brennstoffzellensystem kombinieren. Dessen Integration sei „als Vorstufe für groß angelegte Versuche und einen Erstflug im kommenden Jahr“ geplant, heißt es in einer Mitteilung der Fluggesellschaft Rex.

Rex bezeichnet sich als Australiens größte unabhängige regionale und inländische Fluggesellschaft und hatte im April eine 20-prozentige Beteiligung an Dovetail erworben – mit dem Ziel, „die Umstellung von Flugzeugen mit Turbinenantrieb auf Elektroantriebe voranzutreiben“, wie es heißt. Dovetail werde durch die neue Kooperation sein elektrisches Antriebssystem weiter verfeinern.

„Dovetail Electric Aviation freut sich auf die Zusammenarbeit mit HTWO, einem weltweit führenden Unternehmen in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie“, äußert David Doral, CEO von Dovetail Electric Aviation. „Diese Gelegenheit wird es uns ermöglichen, unser Fachwissen in der Luftfahrt mit HTWOs Fachwissen in der Brennstoffzellentechnologie zu kombinieren, um innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft der Luftfahrt zu entwickeln.“

Dovetail Electric Aviation ist ein Startup, das sich auf Konzepte für die elektrische Luftfahrt fokussiert und bisher in in Spanien und Australien präsent ist. Hinter dem Unternehmen stehen die Gründerfirmen Sydney Seaplanes und Dante Aeronautical sowie die strategischen Investoren Rex, Volotea und Air Nostrum.

Die Brennstoffzellensysteme von HTWO sind in erster Linie für die FCEV von Hyundai gedacht. Mittlerweile kommt die Hyundai-Tochter aber auch auf einige Drittkunden, etwa den italienischen Hersteller Iveco Bus und die zur Faun-Gruppe gehörende Marke Enginius.

