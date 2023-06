Imerys und British Lithium bereiten Lithium-Abbau in Cornwall vor

Der französische Bergbaukonzern Imerys übernimmt 80 Prozent der Anteile von British Lithium und beide Unternehmen gründen ein Joint Venture mit dem Ziel, den ersten integrierten Hersteller von Lithiumcarbonat in Batteriequalität in Großbritannien zu schaffen.

Wie aus einer Mitteilung von Imerys hervorgeht, sind die Berührungspunkte beider Unternehmen bereits zahlreich. So realisiert British Lithium bereits seit 2017 Bohrungen und Explorationen auf Imerys Gelände in Cornwall. Auch eine Pilotanlage haben die Briten vor Ort installiert. Nun wird die Bande also noch enger: Imerys übernimmt für einen nicht genannten Preis 80 Prozent an British Lithium. Und ein gemeinsames Joint Venture soll künftig Lithium aus Cornwall gewinnen.

Imerys bringt in das 80:20-Joint-Venture die Lithiummineral-Ressourcen und Grundstücke in Cornwall ein, ebenso wie die Infrastruktur. British Lithium steuert seine Lithium-Verarbeitungstechnologie, sein technisches Team und seine vor Ort bestehende Pilotanlage für aus Granit gewonnenes Lithium bei. Ziel der Partner ist es, Cornwall „zum führenden Lithium-Hub im Vereinigten Königreich“ zu machen und bis zum Ende des Jahrzehnts eine Jahresproduktion von 20.000 Tonnen Lithiumcarbonat zu erreicht, was laut Imerys zur Herstellung von 500.000 E-Auto-Batterien im Jahr reichen und damit etwa zwei Drittel des geschätzten britischen Batteriebedarfs bis 2030 decken dürfte („wenn alle britischen Autohersteller auf Elektrofahrzeuge umstellen“).

Das Lithiumvorkommen auf Imerys Land wird auf 161 Millionen Tonnen Material mit einem Lithiumoxidgehalt von 0,54% geschätzt. Davon leiten die Franzosen ab, dass die Mine eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren haben dürfte. „Das Bohrprogramm und die Vormachbarkeitsstudie (PFS) sind im Gange. Die angestrebte Erschließung wird einen Steinbruch, eine Aufbereitungsanlage und eine Konversionsanlage umfassen, die gemeinsam auf dem brachliegenden Gelände von Imerys angesiedelt sind, um hochreines Lithium zu produzieren“, teilen die Partner mit.

Wir erinnern uns: British Lithium hatte Anfang 2022 ein in Cornwall entwickeltes Verfahren vorgestellt, um Lithium aus Granit zu gewinnen, wobei der Lithium-Gehalt in dem Granit aus Cornwall relativ gering ist. In Australien, wo Lithium ebenfalls im klassischen Bergbau gewonnen wird, soll der Lithium-Gehalt vier Mal so hoch sein. Um dennoch bei den Kosten wettbewerbsfähig zu sein, hat British Lithium einen nach eigenen Angaben besonders effizienten Prozess entwickelt, um das Rohmaterial zu verarbeiten. Konkret wird das erzhaltige Granit zerkleinert und gemahlen. Es folgt die neu entwickelte Kalzinierung bei niedrigeren Temperaturen, bevor das Lithiumcarbonat säurefrei ausgelaugt und in mehreren Schritten gereinigt wird.

Bei der Präsentation der ersten Erfolge im im Pilotmaßstab gab British Lithium noch an, für die Zukunft den Bau einer großen Anlage für 21.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr zu planen. Diese Anlage solle in unmittelbarer Nähe zu dem Granit-Steinbruch entstehen, hieß es damals. Die gemeinsam mit Imerys gefassten Joint-Venture-Pläne sehen nun genau das vor.

Imerys würde durch die Kombination dieses Projekts mit dem EMILI-Projekt in Frankreich „zum größten integrierten Lithiumproduzenten in Europa werden und bis 2030 mehr als 20 % der angekündigten europäischen Lithiumproduktion abdecken“, äußert das Unternehmen selbst. Bereits heute beschäftigt die Gruppe 1.100 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich, von denen 830 in Cornwall tätig sind.

„Diese Übernahme ist ein Meilenstein auf dem Weg von Imerys zu einem wichtigen Partner bei der Energiewende. Aufbauend auf unserer jüngsten Investition in das EMILI-Projekt in Frankreich sind wir in einer einzigartigen Position, um ein führender Anbieter von Lithium in Großbritannien und Europa zu werden“, äußert Alessandro Dazza, Vorstandsvorsitzender von Imerys. „Wir freuen uns darauf, das gemeinsame Potenzial von British Lithium und Imerys zu erschließen, um Cornwall zu einem erfolgreichen Lithiumzentrum zu machen, das auf seinem jahrhundertealten Bergbauerbe aufbaut.“

Roderick Smith, Vorsitzender von British Lithium, kommentiert die Vereinbarung wie folgt: „Nach mehreren Jahren enger Zusammenarbeit mit Imerys freuen sich die Direktoren, Anteilseigner und Mitarbeiter von British Lithium über die Formalisierung der Partnerschaft mit Imerys und sind zuversichtlich, dass diese Interessenübereinstimmung uns zu weiteren schnellen Fortschritten verhelfen wird. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für British Lithium, Imerys und die gesamte Lithiumbatterie-Industrie, die sich auf den Weg macht, eine nachhaltige Zukunft für die Lithiumproduktion in Großbritannien zu schaffen.“

imerys.com