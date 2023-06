„Milence – Recharge the Truck and Truck Driver“ – Wolfgang Brand von Milence

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Der Schwerlastverkehr auf der Straße wird in ganz Europa zunehmen, schätzt Milence-Finanzchef Wolfgang Brand. Bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ stellte er jüngst vor, wie sein Unternehmen Milence, das Lkw-Lade-Joint-Venture von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group – sich aufstellt, um E-Trucks und Truckfahrer künftig gleichermaßen zu versorgen.

Ziel von Milence ist bekanntlich der Aufbau und Betrieb eines europaweiten Ladenetzes für Lkw. „Wir wollen in den ersten fünf Jahren mindestens 1.700 Ladepunkte in Betrieb nehmen“, so Brand. Diese müssten nachhaltig und offen für alle E-Lkw auf dem Markt sein.

Aufgebaut werden die Standorte mit einem „modularen Ansatz“. Das bedeutet, dass in einem ersten Schritt acht Ladesäulen errichtet werden (Ladepark S), der Standort aber immer schon für weitere Lademöglichkeiten vorbereitet wird. So kann dieser bei Bedarf erweitert werden. Die Anzahl der Ladesäulen verdoppelt sich dann jeweils bis hin zum XL-Standort mit 64 Ladepunkten.

„Warum jetzt?“, fragt Brand. Und liefert die Antwort gleich mit: „Das Produkt ist da!“ Es seien mittlerweile genügend Elektro-Trucks mit ausreichend Reichweite verfügbar, die in der Lage sind, ihren Akku in der vorgeschriebenen 45 Minuten langen Fahrerpause aufzuladen. Zudem setze Milence auf das kommende Megawatt-Charging, um auch die folgenden E-Lkw mit noch größeren Akkus in derselben Zeit aufladen zu können.

Auch die Fahrer sind ein zentraler Punkt des Vorhabens. Denn der Schwerlastverkehr auf der Straße wird in ganz Europa zunehmen, so Brand, und dafür brauche es Fahrer. Deswegen werde Milence an seinen Standorten auch Annehmlichkeiten wie Toiletten, Duschen, Verpflegung und Grünflächen schaffen. Mit dem Ziel, den Beruf des Lkw-Fahrers interessanter zu machen.

Noch gibt es einige Herausforderungen zu meistern. So fordert Brand bessere Rahmenbedingungen von der Politik, um die Elektromobilität im Güterverkehr voranzutreiben – aber auch, um die Bereiche Energie und Infrastruktur zu fördern. Es brauche europäische Standards, damit die Säulen mit den Stromnetzen kommunizieren können. Und von der Logistikbranche brauche es eine „gewisse Offenheit, sich auf das Abenteuer Elektromobilität“ einzulassen.