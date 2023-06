VW installiert erste Maschinen in Salzgitter-Batteriefabrik

In Volkswagens erster eigener Batteriezellenfabrik in Salzgitter hat jetzt der Aufbau des Maschinen- und Anlagenparks begonnen. Die Errichtung der Fabrik liegt damit laut VW voll im Zeitplan. Und auch beim Personalaufbau geht es offenbar voran.

2025 soll in Salzgitter die Serienfertigung von Batteriezellen starten. Für das „Unboxing“ der ersten Produktionsanlage waren Thomas Schmall, VW-Konzernvorstand Group Technology und Aufsichtsratsvorsitzender der PowerCo SE, und Stephan Weil, Ministerpräsident Niedersachsens und somit VW-Aufsichtsratsmitglied, nach Salzgitter gekommen. Alleine für die Anlieferung des Equipments sind mehr als 2.500 Standardcontainer erforderlich, so PowerCo.

Um welche Maschine es sich dabei handelt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Dort wird nur erwähnt, dass sie rund zehn auf drei Meter groß sei. Ihre Aufgabe oder der Hersteller werden aber nicht erwähnt. Mit einer Baufläche von rund zwei Millionen Quadratmetern (entspricht rund 280 Fußballfeldern) ist die Gigafabrik Salzgitter eines der größten Bauprojekte in Niedersachsen.

„Es war eine mutige und eine kluge Entscheidung von Volkswagen, die erste Gigafabrik zur Batteriezellfertigung in Niedersachsen zu errichten. Die Zeit der Pandemie hat uns gelehrt, dass wir in wichtigen Produktionsbereichen unabhängig sein müssen von Zulieferungen aus fernen Ländern“, wird Weil in der Konzernmitteilung zitiert. „Das gilt in besonderer Weise für die Batterie als wichtigster Komponente der E-Fahrzeuge. Wir müssen sicherstellen, dass Deutschland trotz hoher Energiekosten auch in Zukunft Standort von Batteriezellproduktion sein wird.“

Aber: Im Sommer 2022 hatte der chinesische Anbieter von Automatisierungsanlagen LEAD verkündet, einer der Hauptlieferanten von VWs Batteriefabriken zu werden. Die Anlagen, die VW bereits bei LEAD – mit vollem Namen Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd – bestellt hat, sollen 65 Prozent aller Anlagen in der Fabrik in Salzgitter entsprechen, so die Chinesen. Konkret liefert LEAD Equipment zum Kalandrieren, Walzenbacken, Zellmontagelinie, Elektrolytbefüllung, Zellbacken, Formation und Alterung sowie die gesamte Linienlogistik, wie es seinerzeit hieß.

Klar ist hingegen, dass das zwischenzeitlich von VW und Bosch geplante Joint Venture zur Ausrüstung von Batteriezellfabriken nicht realisiert wird. Bosch bleibt als Zulieferer, unter anderem im Software-Bereich, an dem Aufbau der VW-Zellproduktion beteiligt. Für die künftige Trockenbeschichtung von Elektroden kooperiert PowerCo mit Koenig & Bauer, der Serieneinsatz dieser Technologie wird aber wie berichtet erst für 2026/2027 erwartet.

„Vor einem Jahr war hier noch offenes Feld, jetzt stellen wir schon die ersten Hightech-Maschinen auf. Das zeigt, mit welchem Tempo wir unsere Pläne in die Tat umsetzen“, sagt Thomas Schmall. „Die PowerCo ist auf dem besten Weg zu einem Global Player im Batteriegeschäft und kann für Niedersachsen und Deutschland zu einem neuen, zukunftsfähigen Kraftzentrum werden.“

PowerCo macht auch beim Personalaufbau Fortschritte: Zum 1. Juli 2023 wird der tausendste Mitarbeiter seine Arbeit bei dem Batterieunternehmen aufnehmen. Bis Ende dieses Jahres soll die Mitarbeiterzahl weiter auf bis zu 1.500 wachsen. „Wir bauen ein absolutes Top-Team auf. Die PowerCo ist ein Jahr nach Gründung zum Magneten für erfahrene Batterie-Spezialisten geworden, die weltweit knapp und begehrt sind“, sagt PowerCo-CEO Frank Blome. „Zugleich läuft die Qualifizierungsoffensive für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Konzern auf Hochtouren. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist das ein klarer Wettbewerbsvorteil für uns.“

Die Grundsteinlegung für die Batteriezellenfabrik in Salzgitter war im Juli 2022 erfolgt. Der Volkswagen-Konzern investiert rund zwei Milliarden Euro in die Transformation des Standorts Salzgitter vom Leitwerk Motor zum Leitwerk Zelle und hat letztes Jahr dort eine Qualifizierungsoffensive gestartet.

volkswagen-newsroom.com