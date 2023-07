BYD will Batterie-Montagewerk in Ungarn errichten

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD investiert 10 Milliarden Forint (rund 27 Millionen Euro) in ein Batterie-Montagewerk in Fót bei Budapest. BYD baut bekanntlich im ungarischen Komárom bereits Elektrobusse für den europäischen Markt und sucht aktuell auch einen europäischen Standort für ein Pkw-Werk.

Die Absicht des chinesischen Herstellers, in Ungarn eine Batteriemontage anzusiedeln, geht nicht aus einem Unternehmensstatement hervor, sondern wurde jetzt von Ungarns Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bekannt gegeben. Details nannte er dabei nicht, weder für die Produktionskapazität noch für den künftigen Einsatzzweck der Batterien oder zum Zeitplan.

Die einzigen publik gewordenen Eckpunkte betreffen die Investitionshöhe und die Arbeitsplätze: So soll BYD die eingangs genannten 10 Milliarden Forint (rund 27 Millionen Euro) für das Werk in die Hand nehmen, aber dabei in den Genuss eines staatlichen Zuschusses in Höhe von 1 Milliarde Forint (rund 2,7 Millionen Euro) kommen. Außerdem sagte Szijjártó Medienberichten zufolge, dass in Fót im ersten Schritt 100 Arbeitsplätze entstehen sollen.

BYD ist in Ungarn bereits präsent: Der Konzern baut im ungarischen Komárom Elektrobusse für den europäischen Markt. Einem früheren Medienbericht zufolge hat BYD seine Produktionskapazitäten dort zuletzt von 200 auf 1.000 E-Busse verfünffacht.

Ab 2025 will BYD zudem auch in Europa Elektroautos produzieren und befindet sich derzeit auf Standortsuche in Frankreich, Spanien und Deutschland. BYD-Managerin Stella Li hatte im Dezember 2022 angekündigt, dass der chinesische Hersteller mindestens ein Pkw-Werk auf dem europäischen Kontinent plant, vielleicht auch zwei. Im Januar gab es Berichte, wonach Ford mit BYD über einen Verkauf seines Werks in Saarlouis verhandelt.

