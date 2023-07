eMobility update: MG4 XPower kommt als Allradversion / Peugeot e-208 Facelift / Stellantis E-Ziele

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“. Mit den folgenden Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende: Facelift des Peugeot e-208 startet im Herbst ++ Stellantis plant zwei Millionen E-Autos pro Jahr ++ MG4 XPower mit 320 kW ++ Nio eröffnet Software-Zentrum in Berlin ++ Und Weltrekord für den Iveco eDaily ++

#1 – Facelift des Peugeot e-208 startet im Herbst

ot hat seinen Kleinwagen 208 und dessen Elektro-Version e-208 überarbeitet. Das Facelift wird bereits im November in den Handel kommen. Im Rahmen der Modellpflege erhält der Peugeot 208 auch zwei neue Hybridversionen.

#2 – Stellantis plant zwei Millionen E-Autos

Und wir bleiben noch kurz bei Stellantis: Der 14-Marken-Autokonzern hat seine Plattform STLA Medium für künftige Elektroautos nun auch im Detail vorgestellt. Die Basis für Fahrzeuge im C- und D-Segment soll noch in diesem Jahr in Europa in Produktion gehen.

#3 – MG4 XPower – Allradversion mit 320 kW

MG Motor hat seine kompakte Elektro-Baureihe MG4 um ein neues Topmodell ergänzt. Der MG4 XPower bietet einen 320 kW starken Allradantrieb. Für den Standardsprint von 0 auf 100 km/h gibt MG eine Zeit von 3,8 Sekunden an. Angesichts von umgerechnet 435 PS und 600 Newtonmeter Maximal-Drehmoment in einem 4 Meter 29 kurzen Kompaktmodell ist dieser Wert nicht überraschend.

#4 – Nio eröffnet Software-Entwicklungszentrum in Berlin

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat ein 1.500 Quadratmeter großes Innovationszentrum in Berlin eröffnet. Als europäischer Technologie-Hub soll der Standort in der deutschen Hauptstadt an der Entwicklung neuer Technologien und Anwendungen mitwirken.

#5 – 153 Tonnen: Weltrekord für den Iveco eDaily

Und zum Schluss haben wir noch ein Schmankerl für Sie – und zwar ein kräftiges: Der Iveco eDaily hat einen offiziellen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Der im September 2022 präsentierte Elektro-Transporter sicherte sich den Weltrekord für das höchste je von einem Elektro-Kastenwagen gezogene Gewicht.

