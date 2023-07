Go-Ahead bestellt weitere E-Busse bei BYD-ADL für London

Das britische Verkehrsunternehmen Go-Ahead hat bei den Partnern BYD und ADL weitere 141 Elektrobusse zum Einsatz in London bestellt. Damit wird BYD-ADL bis Ende 2023 insgesamt 299 neue E-Busse an Go-Ahead in die britische Hauptstadt liefern.

Konkret handelt es sich dabei um 169 Doppeldecker des Typs Enviro400EV und 130 Solobusse des Typs Enviro200EV, wie Alexander Dennis mitteilt. Diese 299 Fahrzeuge erhöhen die Gesamtzahl der Elektrobusse von BYD-ADL in der Flotte von Go-Ahead London auf 577. Alle Doppeldecker werden 10,8 Meter lang sein, während die Solobusse in drei verschiedenen Längen von 9,6 Metern, 10,2 Metern und 10,9 Metern gebaut werden, „um unterschiedlichen Streckenprofilen und Passagieraufkommen gerecht zu werden“.

Go-Ahead bleibt damit den E-Bussen von BYD-ADL treu. Alexander Dennis Limited bietet wie berichtet inzwischen auch gleichnamige E-Busse in Eigenregie an, die nicht auf die LFP-Batterien und E-Antriebe des chinesischen Herstellers BYD setzen, sondern auf andere Zulieferer-Komponenten – den E-Antrieb liefert etwa Voith.

Allerdings sind die BEV-Busse von BYD-ADL nicht die einzigen E-Busse in der Londoner flotte von Go-Ahead: Anfang Juli wurden 20 Brennstoffzellen-Busse von Wrightbus in die Flotte aufgenommen. Im Oktober 2022 hatte Go-Ahead zudem 20 E-Solobusse beim spanischen Hersteller Irizar geordert.

„Als größtes und erfahrenstes Elektrobusunternehmen der Hauptstadt sind wir dabei, in diesem Jahr rund 300 emissionsfreie Fahrzeuge auf den Markt zu bringen“, sagt Richard Harrington, Engineering Director von Go-Ahead London. „Dieses Innovationstempo wäre ohne zuverlässige Industriepartner wie BYD und Alexander Dennis, die diese neuen Busse nach unseren anspruchsvollen Spezifikationen bauen, nicht möglich.“ Frank Thorpe, Geschäftsführer von BYD UK, ergänzt: „Es unterstreicht, wie effektiv die Busse von BYD–Alexander Dennis eine effiziente und zuverlässige Lösung für Betreiber darstellen, die umweltfreundlichere Busdienste einführen möchten.“

