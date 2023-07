eMobility update: Mercedes verbaut Tesla-Ladesystem / Citroën e-C4 Facelift / Nissan US-Produktion

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Willkommen zum „eMobility update“. Mit diesen News zur Elektromobilität kommen wir aus dem Hitze-Wochenende: Neuer Citroën ë-C4 startet in Verkauf ++ Nissan plant vier E-Modelle aus US-Produktion ++ Mercedes wechselt zu Tesla-Ladesystem ++ Auslieferung des Seres 5 in Europa ++ Und BMW verdoppelt E-Absatz ++

#1 – Citroën e-C4 und ë-C4 X starten nach Facelift

Citroën hat in Deutschland die Bestellungen für den ë-C4 und ë-C4 X nach dem großen Upgrade geöffnet. Dabei geht es um die neue Elektromotor-Batterie-Kombination aus dem Stellantis-Konzern. Wie angekündigt, erhalten beide Baureihen nun die bereits in anderen Modellen verbaute Kombination aus dem leistungsstärkeren 115-kW-Motor und dem größeren Akku mit 54 Kilowattstunden.

#2 – Nissan: vier E-Modelle aus US-Produktion

Es gibt Neues vom Mississippi: Nissan hatte im vergangenen Jahr angekündigt, 500 Millionen US-Dollar in das dortige Montagewerk Canton zu investieren: Dort sollen Elektroautos von Nissan und Infiniti gebaut werden. Nun gibt es nun frische Details zu den Modellen und zum Zeitplan.

#3 – Mercedes-Benz verbaut Tesla-Ladesystem

Mercedes-Benz setzt als erster deutscher Autobauer künftig auf das Ladesystem von Tesla. Die Stuttgarter werden ab 2025 den Ladeport von Tesla in ihren Elektroautos für Nordamerika verbauen. An den Plänen für ein eigenes HPC-Netz hält Mercedes aber fest. Der Ablauf, den Mercedes-Benz am Freitag verkündet hat, gleicht dem der bisherigen Autobauer, die bereits den Wechsel auf NACS beschlossen haben.

#4 – Seres 5 wird nun in Europa ausgeliefert

Der chinesische Hersteller Seres hat die ersten Exemplare seines vollelektrischen SUV-Modells Seres 5 in Europa ausgeliefert – und zwar in Norwegen. Dort starten Importmarken bekanntlich besonders gern. Die Übergabe erfolgte im Rahmen der „Europe Grand Tour“ in Norwegen.

#5 – BMW verdoppelt E-Absatz im zweiten Quartal

Die BMW Group hat im zweiten Quartal fast 88.300 vollelektrische Fahrzeuge der Marken BMW und Mini an Kunden ausgeliefert. Damit ist es dem Unternehmen erneut gelungen, den Elektro-Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als zu verdoppeln.

eMobility update – jetzt auch als Audio-Podcast hören

Sie können den Podcast abonnieren: bei Apple-iTunes >>; bei Spotify >>; bei Google Podcasts >>