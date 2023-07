Voi und Swobbee bauen gemeinsam Lade- und Wechselstationen

Der schwedische Mikromobilitätsanbieter Voi und der Berliner Battery-as-a-Service-Provider Swobbee sind eine dreijährige Partnerschaft eingegangen. In Europa möchten die Unternehmen künftig Lade- und Wechselstationen einrichten, um Batteriewechsel für E-Tretroller-Sharing effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Der Start ist in Hamburg erfolgt.

Zum Auftakt der Kooperation haben Voi und Swobbee nun zwei Stationen in der Lagerstraße an der Hamburger Sternschanze in Betrieb genommen. Die beiden Stationen bieten jeweils Platz für 20 Wechselbatterien und erleichtern dem Hamburger Flottenteam so den Austausch der E-Tretroller-Akkus.

Wie viele Wechselstationen in welchen Städten über die neue Kooperation geschlossen werden sollen, geben die Unternehmen in der Mitteilung nicht an. Auch finanzielle Details zu den Investitionen werden nicht genannt, zu der Kooperation selbst ist nur die Laufzeit von drei Jahren bekannt.

Die beiden Hamburger Stationen sind zwar die ersten, die als Teil der Rahmenvereinbarung eröffnet wurden, aber nicht die ersten gemeinsamen Stationen der beiden Unternehmen. Voi und Swobbee haben bereits in Berlin, Nürnberg und Hannover entsprechende Wechselstationen in Betrieb genommen.

Ariel Schäffer, Betriebsleiterin Deutschland bei Voi, erhofft sich von den neuen Hamburger Stationen einen „echten Boost für den nachhaltigen Betrieb unserer E-Scooter-Flotte“. „Wir haben bereits in Hannover, Nürnberg und Berlin sehr positive Erfahrungen mit dezentralen Ladepunkten gemacht. In Hamburg haben wir die Stationen im beliebten Schanzenviertel platziert, um möglichst viele Wechsel direkt vor Ort durchführen zu können“, so Schäffer.

„Wir freuen uns sehr über den nächsten großen Meilenstein unserer Kooperation mit Voi, einem der erfolgreichsten Mikromobilitätsanbieter in Europa. Swobbee und Voi teilen die Vision, Städte durch einen nachhaltigen, flexiblen Mobilitätsmix lebenswerter gestalten zu wollen“, sagt Sinah Truffat, Head of Expansion bei Swobbee.

pressebox.de