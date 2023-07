Iveco kurz vor Auftrag über 225 E-Busse für Turin

Iveco erwartet einen Auftrag über 225 Elektrobusse und die Ladeinfrastruktur hierfür aus Turin. Eine entsprechende Ausschreibung des Turiner Verkehrsbetreibers GTT wurde jetzt abgeschlossen und Iveco ist der bevorzugte Bieter für alle drei Lose.

Die endgültige Auftragsvergabe soll Ende August erfolgen, wie die Iveco Group nun mitteilt. Es scheint aber vorrangig um Formalitäten zu gehen, wenn der Hersteller selbst bereits Mitte Juli die voraussichtliche Vergabe per Mitteilung verkündet.

Der voraussichtliche Auftrag für Iveco Bus umfasst die Lieferung von 135 Iveco E-Way in der 12-Meter-Ausführung, insgesamt 90 Gelenkbusse mit 18 Metern Länge sowie die Ladeinfrastruktur hierfür. Bei den 18-Meter-Bussen wird noch zwischen 62 regulären Gelenkbussen mit Elektroantrieb sowie 28 Gelenkbussen für ein „Bus Rapid Transfer“ (BRT) unterschieden – BRT-Systeme verfügen in der Regel über eigene, baulich vom Rest der Straße getrennte Fahrspuren und ähneln so im Betrieb eher Straßenbahnen als Bussen, die auch im Verkehr festhängen können. Gefertigt werden sollen die Busse für Turin im Iveco-Werk in Foggia.

Neben den Fahrzeugen und der noch nicht näher spezifizierten Ladeinfrastruktur soll Iveco (gemäß den Anforderungen aus der Ausschreibung) auch einen umfassendem Ersatzteilservice für die nächsten zehn Jahre bieten.

Laut der Mitteilung des italienischen Herstellers haben sich auch BYD Europe, EvoBus Italia (also Daimler Buses), der spanische Hersteller Irizar und YES-EU mit Geboten beteiligt. YES-EU ist eine Unternehmensgruppe, die sich nach eigenen Angaben auf neue Energieprojekte mit Schwerpunkt auf Energiewende und umweltfreundlichen Transportlösungen spezialisiert hat. Über die GT Group, das alte Familienunternehmen des Gründers, ist YES-EU seit 1969 im Busbau in Europa vertreten.

Iveco würde sich damit bereits den dritten großen Elektrobus-Auftrag in Italien in diesem Jahr sichern. Der ÖPNV-Betreiber Busitalia hatte mit Iveco Bus im Januar einen Rahmenvertrag über bis zu 150 E-Way zum Einsatz in mehreren italienischen Städten abgeschlossen. Im Februar gewann Iveco zudem eine Ausschreibung des ÖPNV-Unternehmens Autoguidovie über 120 E-Busse. Neben dem E-Way bietet Iveco weitere E-Bus-Modelle an, die vor einigen Wochen vorgestellt wurden.

ivecogroup.com