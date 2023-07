Deutsche Post setzt in Berlin auf E-Lkw von Volvo

Deutsche Post DHL hat in Berlin 13 neue Elektro-Lkw vorgestellt. Bei den E-Lkw des Typs Volvo FL Electric 4×2 handelt es sich um Zweiachser mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 16,7 Tonnen, bis zu 130 kW Leistung und bis zu 300 km Reichweite.

Sie werden eingesetzt, um Briefe und Pakete bei Großkunden und in Filialen der Deutschen Post im Stadtgebiet Berlin abzuholen und zu den Brief- und Paketzentren in der Hauptstadt zu transportieren, wie der Logistiker mitteilt. Auch werden mit den E-Lkw Sendungen aus diesen Standorten in die Zustellstützpunkte gebracht, von wo aus sie anschließend an die Kunden zugestellt werden.

Das Laden der Strom-Laster erfolgt über Nacht an DC-Säulen von Elexon und Ekoenergetyka u.a. auf dem Gelände des Briefzentrums Schönefeld. Die DC-Ladeleistung des Fahrzeugs liegt bei maximal 150 kW. Beim DC-Laden über Nacht ist aufgrund der Standzeiten eine solche Ladeleistung aber nicht nötig.

Deutsche Post DHL verfügt bereits über einige Erfahrung mit diesem Modell: Im Mai 2022 wurde angekündigt, dass das Unternehmen 44 neue E-Lkw von Volvo für den Einsatz in Europa beschaffen will, darunter 40 FE Electric und FL Electric. Mitte Dezember wurden die ersten sechs FL Electric in die Flotte von DHL Parcel UK aufgenommen und sind seitdem in London unterwegs.

Der FL Electric ist bereits seit November 2019 bestellbar. Bei dem 16,7-Tonner handelt es sich um den leichtesten E-Lkw von Volvo Trucks. der ebenfalls seit 2019 erhältliche FE Electric ist ein 27-Tonner, inzwischen sind auch elektrische 40-Tonner der Schweden verfügbar. Erst im Juni hat Volvo Trucks ein großes Batterie-Update für den FL Electric angekündigt. Bei den nun ausgelieferten Fahrzeugen wird es sich aber noch um die ältere Generation handeln: Exemplare mit den neuen Batterien sollen erst ab Herbst ausgeliefert werden.

Die Beschaffung der E-Lkw und Ladeinfrastruktur wurde von der Bundesregierung mit insgesamt 2,3 Millionen Euro gefördert – über die KsNI-Richtlinie. Daher war auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing bei der Vorstellung der Fahrzeuge anwesend. „Immer mehr Modelle klimafreundlicher Nutzfahrzeuge kommen auf den Markt und werden zunehmend konkurrenzfähig. Als deutsches Unternehmen mit globaler Strahlkraft geht Deutsche Post DHL jetzt voran und setzt auf E-Lkw“, so Wissing. „In der aktuellen Förderrunde bringen wir rund 7.000 klimafreundliche Nutzfahrzeuge auf die Straße und unterstützen gut 1.000 Unternehmen – nicht nur aus der Logistikbranche.“

„Die Anschaffung der E-Lkw ist ein gutes Beispiel dafür, dass Deutsche Post DHL erheblich in Elektromobilität und andere alternative Antriebe in Deutschland investiert“, sagt Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket Deutschland im Konzern DHL Group. „Allein im Jahr 2022 waren es rund 700 Millionen Euro, die wir für Elektromobilität, aber auch für CO2-neutrale Betriebsstätten aufgewendet haben – in diesem Jahr sind weitere 500 Millionen Euro geplant.“

dpdhl.com