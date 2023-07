Fastned baut erstmals drei HPC-Parks in DÃ¤nemark

Fastned hat eine Ausschreibung der dänischen Straßenbehörde Vejdirektoratet zum Bau von drei Schnellladeparks im Land gewonnen. Der Auftrag markiert den Beginn der Aktivitäten von Fastned in Dänemark und in Skandinavien insgesamt.

Die drei Fastned-Ladeparks in Dänemark werden insgesamt 24 Ladesäulen mit je 400 kW Leistung bieten, wie es in der Mitteilung heißt. An den Standorten Helsingør und Grevinge sind jeweils vier solcher Säulen geplant, die Ende 2023 in Betrieb gehen sollen. Der dritte Standort Langeskov Syd erhält 16 Säulen und soll Ende August 2024 betriebsbereit sein.

Von welchem Hersteller die Ladesäulen kommen, gibt Fastned in der Mitteilung nicht an. Bekannt ist, dass die Niederländer den 400-kW-Schnelllader von EVBox an einem Standort in den Niederlanden seit mehr als einem halben Jahr testweise einsetzen, seit Anfang Juni ist die EVBox Troniq High Power offiziell bestellbar. An den meisten neuen Standorten setzt Fastned aber auf den bewährten Hypercharger HYC300 von Alpitronic – von dem bekanntlich inzwischen auch eine 400-kW-Version namens HYC400 angeboten wird.

„Der Eintritt in den dänischen Markt ist ein großer Erfolg für Fastned und wird uns bei unserem Ziel helfen, bis 2030 europaweit 1.000 Schnellladestationen zu bauen. Wir bauen Stationen, an denen Fahrer auf zuverlässiges Laden zählen und das beste Ladeerlebnis haben können. Wir bringen diesen Ansatz nach Dänemark, dem siebten Land in unserem Netzwerk“, sagt Fastned-CEO Michiel Langezaal.

Fastned hat sich genau auf diese drei Standorte beworben, da sie „am besten zur Strategie mit stark frequentierten Standorten des Unternehmens passen“. Helsingør liegt an einer wichtigen europäischen Reiseroute, dort legt die Fähre ins schwedische Helsingborg ab. Grevinge liegt an der Autobahn zwischen der dänischen Hauptstadt Kopenhagen und Aarhus. Langeskov Syd wird Teil eines wichtigen Ladeknotenpunkts entlang der E20 sein, wo die berühmten und langen Brücken Großer Belt und Neuer Kleiner Belt Kontinentaleuropa mit der Insel Seeland verbinden.

fastnedcharging.com