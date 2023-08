Uber setzt 100 Tesla Model Y in Japan ein

Uber bringt 100 Tesla Model Y in der japanischen Hauptstadt Tokio auf die Straße. Nach Angaben des Fahrtenvermittlers ist es der erste Einsatz von Elektrofahrzeugen in der Taxi- und Mietwagen Branche in Japan.

Gemeinsam mit dem lokalen Taxi- und Mietwagenbetreiber Hinomaru Kotsu sollen die ersten 30 Model Y ab November 2023 in den Bezirken Setagaya, Edogawa und Adachi eingesetzt werden und die Flotte bis Ende 2024 auf besagte 100 Exemplare des Tesla-Stromers in ganz Tokio erhöht werden.

Uber wird für die E-Autos als Teil seines Dienstes „Uber Premium“ eine Kategorie in seiner App schaffen, sodass sie gezielt gebucht werden können. Hinomaru Kotsu wird noch in diesem Jahr an seinen Standorten in den Bezirken Adachi und Setagaya Ladeinfrastruktur für die Elektroautos errichten.

In einer aus dem Japanischen übersetzten Pressemitteilung heißt es, dass sich Uber aufgrund der „Reichweite, Fahrleistung, Geräuscharmut und hochwertigen Innen- und Außenausstattung“ für das Tesla Model Y entschieden habe. Welche Antriebsversion Uber geordert hat, geht aus der Mitteilung aber nicht hervor.

Shiro Yamanaka, General Manager Mobility Business, kommentierte das Vorhaben mit: „Ich freue mich sehr, mit Hinomaru Kotsu und Tesla Japan zusammenarbeiten zu können, um emissionsfreie Fahrzeuge zu fördern. […] Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Uber Premium mit der Einführung des als Luxusfahrzeug beliebten Tesla Model Y als dediziertes Fahrzeug weiter steigen wird.“

„Wir konzentrieren uns auch auf das Taxi- und Mietgeschäft, hauptsächlich in Nordamerika, und freuen uns sehr, dass wir auch in Japan eine Größenordnung von 100 Einheiten realisieren können“, wird Ryokusai Inoue, Country Manager, Tesla Motors Japan, in der Uber-Mitteilung zitiert. „Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass jeder die Attraktivität von Tesla erlebt und es in ganz Japan weit verbreitet, unabhängig davon, ob es sich um ein Unternehmen oder eine Einzelperson handelt.“

uber.com (auf Japanisch), insideevs.com