Toyota und Pony.ai planen China-JV für Bau von E-Robotaxis

Toyota plant in China zusammen mit der amerikanisch-chinesischen Firma Pony.ai ein Joint Venture für die Massenproduktion und den Einsatz von fahrerlosen Elektroautos. Dieses soll noch in diesem Jahr gegründet und mit einem Kapital von einer Milliarde Yuan (rund 127 Millionen Euro) ausgestattet werden.

Unterzeichner der Vereinbarung ist neben Pony.ai und Toyota Motor auch die chinesische Tochter GAC Toyota Motor Co (GTMC). Der Plan des Trios sieht vor, dass GAC Toyota E-Autos der Marke Toyota produzieren wird, die von Pony.ai dann mit Technologie für autonomes Fahren der Stufe 4 ausgerüstet werden. Die E-Autos sollen anschließend auf der Robotaxi-Netzwerkplattform PonyPilot+ von Pony.ai eingesetzt werden.

„Das Joint Venture kombiniert die erstklassige autonome Fahrtechnologie und Robotaxi-Betriebserfahrung von Pony.ai mit den hoch angesehenen Fahrzeugtechnologien von Toyota und der fortschrittlichen Produktionserfahrung von GTMC“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung des japanischen Autobauers. Man wolle die Kommerzialisierung autonomer Mobilität fördern und die Entwicklung der gesamten Branche „in eine neue Phase führen“.

Toyota und Pony.ai kooperieren bereits seit 2019, um autonome Fahrtests mit Hybridautos von Lexus auf öffentlichen Straßen in China zu absolvieren. Pony.ai wurde Ende 2016 gegründet und sitzt sowohl im kalifornischen Silicon Valley als auch in Peking und Guangzhou. Das Startup bezeichnet sich selbst als „Pionier bei der Ausweitung von autonomen Mobilitätstechnologien und -dienstleistungen an einer schnell wachsenden Zahl von Standorten auf der ganzen Welt“. Als bestehende Partner nennt das Unternehmen neben Toyota unter anderem SAIC, Sany, die FAW Group und die GAC Group.

Ab wann die Robotaxis auch außerhalb der chinesischen Testzonen betrieben werden sollen, geht aus der begleitenden Mitteilung nicht hervor. Neben eigenen Flotten verfüge Pony.ai derzeit über eine kombinierte Flotte von rund 200 Robotaxis der Marken Toyota und Lexus, die in allen vier chinesischen Tier-1-Städten (Guangzhou, Peking, Shanghai und Shenzhen) für Straßentests eingesetzt werden, teilt Toyota mit.

businesswire.com