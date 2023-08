Varta plant wohl weiter mit Batterie-Produktion für E-Autos

Der deutsche Batteriehersteller Varta, der 2022 seine E-Auto-Pläne auf Eis gelegt hatte, arbeitet offenbar weiterhin mit der Serienproduktion von Batteriezellen für Elektroautos. Darauf deutet eine nun geschlossene Abnahmevereinbarung für eine wichtige Batterie-Komponente hin.

Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Südkorea hat Varta das Unternehmen SK Nexilis zum exklusiven Lieferanten von Anoden-Kupferfolie ernannt. Varta werde die Kupferfolie von SK Nexilis in einer Produktionsanlage für Elektroauto-Batteriezellen mit einer Jahreskapazität von 3 GWh nutzen, die ab 2026 den kommerziellen Betrieb aufnehmen soll. Das berichten etwa die Portale „KED Global“, „JoongAng Daily“ und der „Korea Herald“ unter Berufung auf SKC, die Muttergesellschaft von SK Nexilis. Das Chemieunternehmen SKC gehört wiederum zum Mischkonzern SK Group, wie auch der Batteriehersteller SK On.

Damit gibt es nun ein klares Anzeichen, das Varta weiterhin mit einer Produktion von Batteriezellen für Elektroautos in größerem Maßstab plant, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr den Bau einer Fabrik hierfür aus Kostengründen vorerst auf Eis gelegt hatte. Varta hatte im April 2021 die Rundzelle V4Drive im Format 21700 als Booster-Batterie präsentiert und ein halbes Jahr später größere Rundzellen für BEV angekündigt. Die Pilotproduktion der V4Drive-Zellen im 21700-Format startete Ende 2021. Die Massenproduktion sollte 2023 mit einer Produktionskapazität von mindestens 2 GWh beginnen – bis dieser Plan pausiert wurde.

Vorerst geht es laut den koreanischen Medien nur um die Kupferfolien-Versorgung für „Vartas erstes Projekt zur Massenproduktion von Sekundärbatterien für Elektrofahrzeuge“. Liefervolumen oder finanzielle Umfänge wurden unter Berufung auf die Geheimhaltungsvereinbarung nicht genannt. SK Nexilis soll sich mit Varta aber in weiteren Verhandlungen befinden, genannt wird eine langfristige Vereinbarung mit mehr als fünf Jahren Laufzeit für die EV-Batterien von Varta. Das sei auch Abhängig von den Kapazitätserweiterungen bei Varta.

SK Nexilis, eine Tochter des südkoreanischen Mischkonzerns SK Group, baut eine Kupferfolien-Fabrik in Polen und hat im Februar 2023 einen Abnahmevertrag mit Northvolt geschlossen. Weitere Abnehmer in Europa werden wohl noch gesucht. Zusammen mit Toyota will SK Nexilis in Nordamerika ein Joint Venture für die Produktion von Kupferfolien gründen.

SK Nexilis kann angeblich die weltweit dünnsten Kupferfolien herstellen. Diese kommen auf etwa ein Dreißigstel der Dicke eines menschlichen Haares und sind dabei bis zu 1,4 Meter breit. Auf eine Rolle können bis zu 77 Kilometer der Folie aufgewickelt werden. Pro Elektroauto-Batterie werden laut „JoongAng Daily“ zwischen 35 und 40 Kilogramm Kupferfolie benötigt.

Laut SNE Research ist SK Nexilis der weltweit größte Kupferfolienproduzent mit einer Kapazität von rund 52.000 Tonnen pro Jahr. Das Unternehmen will die Jahreskapazität bis 2025 auf 250.000 Tonnen steigern. Zu den Hauptkunden von SK Nexilis zählen LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On, Panasonic und CATL.

