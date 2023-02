Northvolt bezieht Kupferfolie über SK Nexilis

Der schwedische Batteriezellen-Hersteller Northvolt hat mit SK Nexilis – einer Tochter des südkoreanischen Mischkonzerns SK Group – einen Liefervertrag für Kupferfolie im Wert von bis zu 1,4 Billionen Won (rund 1,01 Milliarde Euro) abgeschlossen. Der Fünfjahresvertrag wird nächstes Jahr in Kraft treten.

Das geht aus koreanischen Medienberichten hervor. Das Liefervolumen soll demnach während des unterzeichneten Zeitraums etwa 80 Prozent des Kupferfolienbedarfs von Northvolt bzw. die Herstellung von 1,7 Millionen Elektrofahrzeugen decken. SK Nexilis baut zurzeit eine Kupferfolien-Fabrik in Polen. Von dort aus könnten die Lieferungen an Northvolt erfolgen, denn der Produktionsstart in Polen ist just für 2024 avisiert. Weitere neue Fabriken will SK Nexilis in Malaysia, den USA und Kanada hochziehen.

Die Zeitung „Korea Herold“ zitiert einen Vertreter von SK Nexilis mit den Worten, dass man sich in Gesprächen mit globalen Top-Batteriekunden über weitere Verträge befinde und plane, das Ergebnis bald bekannt zu geben. Kupferfolien werden – neben Aluminiumfolien – als Trägerfolien in der Elektrodenproduktion eingesetzt. Für die Anode wird die Kupferfolie etwa mit Grafit beschichtet. Die Kupferfolie ist dabei extrem dünn.

Für europäische Abnehmer besonders interessant: das im Bau befindliche Werk in der südpolnischen Stadt Stalowa Wola. Dieses soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Betrieb gehen und ein Produktionsvolumen von 50.000 Tonnen pro Jahr bieten. Die Gesamtinvestition von der SK Group und seiner 100-prozentigen Tochtergesellschaft SK Nexilis wurde bei der Bekanntgabe der Pläne im Juli 2022 mit 900 Milliarden Won oder rund 693 Millionen Euro angegeben.

Parallel will SK Nexilis in diesem Jahr den Bau einer Kupferfolienfabrik in Malaysia abschließen und den Grundstein für zwei weitere Werke in den USA und Kanada legen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 eine jährliche Produktionskapazität von 250.000 Tonnen zu erreichen und damit verbunden ein globales Produktionsnetz aufzuspannen.

Neukunde Northvolt produziert seit Ende 2021 in der „Northvolt Ett“ genannten Batteriefabrik in Skellefteå Batteriezellen in Serie, seit dem Frühjahr werden die Zellen auch ausgeliefert. Weitere Batteriefabriken in Borlänge, Göteborg (für das Volvo-Werk Torslanda) und im schleswig-holsteinischen Heide (Northvolt Drei genannt) sind geplant, wobei die hohen Energiepreise aktuell den Bau in Schleswig-Holstein bremsen.

Neben der Rohstoffbeschaffung über Liefervereinbarungen beabsichtigt Northvolt durch ein groß angelegtes Recyclingprogramm, bis 2030 50 Prozent seines Rohstoffbedarfs aus recycelten Batterien zu decken.

