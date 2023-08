Formel E: Jaguar startet 2024 mit Evans und Cassidy

Jaguar TCS Racing hat den aktuellen Vize-Weltmeister Nick Cassidy für die Saison 2024 der Formel E verpflichtet. Der bislang für das Jaguar-Kundenteam Envision Racing startende Neuseeländer wird im Werksteam neuer Partner seines Landsmanns Mitch Evans.

Mit der Verpflichtung von Cassidy tritt Jaguar in der kommenden Saison mit einem rein neuseeländischen Fahrer-Duo an. Zusammen bringen es die beiden aus Auckland stammenden „Kiwis“ bisher auf 15 Siege, 37 Podiumsplätze, elf Pole-Positions und 1.076 WM-Punkte, wie Jaguar in der Mitteilung vorrechnet.

Während Cassidy derzeit nur einen Vertrag für die Saison 2024 (Start ist am 13. Januar in Mexico City) unterschrieben hat, hat der langjährige Jaguar-Werksfahrer Evans seinen Vertrag um mehrere Jahre verlängert – offiziell ist von der „kommenden Saison 10 und darüber hinaus“ die Rede, genau bestätigt wird die Vertragslaufzeit nicht.

In der kürzlich abgeschlossenen neunten Saison der Formel E sicherte sich Nick Cassidy Platz 2 der Fahrerwertung, das Jaguar-Kundenteam Envision Racing holte den Sieg in der Teamwertung. Cassidy gewann drei Rennen in Folge – zunächst den zweiten Lauf in Berlin, dann Monaco und die Premiere in Portland. Dass es Risse im Verhältnis von Cassidy zu Envision Racing gab, wurde beim vorletzten Saisonlauf in London deutlich: Cassidy beschwerte sich zunächst über den Team-Funk über mangelnde Absprachen mit seinem Teamkollegen Sebastian Buemi, bis er ausgerechnet nach einer Kollision mit Buemi seine letzte Meisterschafts-Chance einbüßte.

Und auch bei Jaguar selbst hatte sich ein Fahrerwechsel angedeutet: Der bisherige Werksfahrer Sam Bird fiel vorrangig durch Unfälle auf (auch mit seinem Teamkollegen Evans in Indien) und konnte auch das Tempo der anderen Jaguar-Fahrer nicht mitgehen – mit Platz 8 war Bird in der Endwertung der am niedrigsten platzierte der vier Piloten mit Jaguar-Antrieb. Ob der erfahrene Brite künftig für ein anderes Team in der Formel E antritt, ist derzeit noch nicht bekannt.

„Wir sind sehr glücklich, Nick Cassidy für Jaguar TCS Racing gewonnen zu haben. Nicks bisherige Bilanz spricht für sich“, sagt Jaguar-Teamchef James Barclay. „Seit seinem Einstieg in die Formel E hat er sich kontinuierlich verbessert und seine Saison 2023 war überaus eindrucksvoll. Er war sehr motiviert, sich uns anzuschließen, und wir sind stolz darauf, ihn in der Jaguar Familie willkommen zu heißen.“

