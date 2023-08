US-Steuergutschrift nun auch für gebrauchte E-Fahrzeuge

In den USA sind nun auch gebrauchte E-Fahrzeuge unter bestimmten Bedingungen für Steuergutschriften qualifiziert. Käufer von mindestens zwei Jahre alten BEV, PHEV oder FCEV können mit bis zu 4.000 Dollar Förderung rechnen. Es gibt allerdings einige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen.

Die Integration von gebrauchten E-Fahrzeugen in das amerikanische Elektroauto-Fördersystem erfolgt zwar erst jetzt, gilt aber rückwirkend ab dem 1. Januar 2023. Die von der amerikanischen Umweltbehörde EPA veröffentlichten Regelungen für E-Gebrauchtwagen ergänzen die bereits seit Jahren in den Vereinigten Staaten praktizierte Förderung von E-Neuwagen via Steuergutschriften. Letztmals angepasst wurden diese Regeln im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) im April 2023. Der Höchstsatz des Steueranreizes für neue Autos liegt bekanntlich bei 7.500 Dollar.

Nun können Käufer also auch eine Steuergutschrift für Gebrauchte erhalten – und zwar in Höhe von 30 Prozent des Fahrzeugwerts und bis maximal 4.000 Dollar. Eine Liste der für die Förderung qualifizierten Modelle ist online abrufbar.

Es gibt allerdings einige Bedingungen, die erfüllt sein müssen: So darf der Gebrauchtwagen nicht mehr als 25.000 US-Dollar kosten und muss mindestens zwei Jahre alt sein. Er muss über einen Händler bezogen werden und eine Batterie mit mindestens 7 kWh an Bord haben (das betrifft vor allem Plug-in-Hybride). Zudem gelten bestimmte Einkommensobergrenzen für die Antragsteller. Voraussetzung ist zudem, dass ein Vorbesitzer die Steuergutschrift für das gebrauchte Elektrofahrzeug noch nicht in Anspruch genommen hat. Wer den Bonus erhält, hat außerdem drei Jahre lang keinen Anspruch auf einen weiteren. Der Käufer muss ferner beabsichtigen, das Fahrzeug hauptsächlich in den USA zu nutzen.

Interessant ist, dass bei der Steuergutschrift für Gebrauchte auch ausländische Autobauer zum Zug kommen. Die Batteriematerialien-Herkunft spielt im Gegensatz zur Neuwagen-Förderung keine Rolle. Seit der Reform der Steuergutschrift für Neuwagen im April sind bekanntlich Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle von Herstellern wie Nissan, Hyundai und Volvo Cars komplett aus der Förderung gefallen. Volkswagen hat es mit dem ID.4 als einer der wenigen ausländischen Hersteller auf die neue Liste der Elektromodelle geschafft, die in den Vereinigten Staaten für die volle Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar qualifiziert sind. BMW ist lediglich mit einem Plug-in-Hybriden vertreten (X5 xDrive50e).

Anspruch auf die Steuergutschriften haben ansonsten nach aktuellem Stand nur BEV- und PHEV-Neumodelle von Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Ford, Jeep, Lincoln, Rivian und Tesla.

