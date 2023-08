SAIC-GM-Wuling stellt E-Kleinwagen Baojun Yunduo vor

Das Joint Venture SAIC-GM-Wuling bringt ein weiteres günstiges Elektromodell auf den chinesischen Markt. Der nun vorgestellte Baojun Yunduo ist ein 4,30 Meter langer und umgerechnet nur 12.100 Euro teurer Kompaktstromer, der unter anderem dem BYD Dolphin und VW ID.3 Konkurrenz machen soll.

Yunduo soll auf Chinesisch „Wolke“ heißen und wird auf dem chinesischen Markt zu Preisen ab 95.800 Yuan angeboten, was umgerechnet derzeit rund 12.100 Euro entspricht. Das Modell der seit 2010 bestehenden Marke Baojun misst 4.295 x 1.850 x 1.652 mm bei einem Radstand von 2.700 mm. Damit entspricht es einem sehr ähnlichen Format wie die beiden oben genannten BYD- und VW-Modelle.

Der Stromer leistet bis zu 100 kW und soll mit LFP-Akkus in zwei Varianten (37,9 kWh und 50,6 kWh) auf den Markt kommen. Als Reichweite nennt SAIC-GM-Wuling 360 bzw. 460 Kilometer – allerdings nach chinesischem Standard. Zum Vergleich: Der BYD Dolphin fährt mit etwas größeren Batterien vor – wahlweise mit 45 oder 60 kWh. Dasselbe gilt für den VW ID.3 mit 45, 58 oder 77 kWh. Dafür wird der Vertreter von SAIC-GM-Wuling der günstigste. Denn der BYD Dolphin startet in China aktuell bei 116.800 Yuan, der VW ID.3 bei 125.900 Yuan.

Der Baojun Yunduo soll konkret in vier Versionen mit Startpreisen von 95.800, 103.800, 115.800 und 123.800 Yuan (also für umgerechnet rund 12.100 bis 15.400 Euro) in den Handel kommen. Eine fünfte, noch nicht eingepreiste Version will der Hersteller künftig zudem mit seinem selbst entwickelten intelligenten Fahrsystem Lingxi anbieten.

Im April 2023 hatte das China-Joint-Venture von General Motors, SAIC und Wuling – bekannt vor allem für den Wuling Hongguang Mini EV –bereits den neuen E-Kleinwagen Wuling Binguo auf den Markt gebracht. Der Binguo ist mit knapp vier Metern deutlich größer als der nur 2,92 Meter lange, beliebte Elektro-Floh, aber kürzer als der nun angekündigte Yunduo. Auch in allen anderen belangen ist der Binguo unter dem neuen Baojun-Stromer positioniert. So ist die Batterie kleiner (17,9 oder 31,9 kWh), die Reichweite geringer (203 bzw. 333 Kilometer nach chinesischem Standard) und der Preis niedriger (59.800 bis 83.800 Yuan, umgerechnet entspricht dies einer Preisspanne von 7.970 bis 11.170 Euro).

SAIC-GM-Wuling ist ein Joint Venture zwischen der SAIC-Gruppe, General Motors und Liuzhou Wuling Motors mit Sitz in Liuzhou in der autonomen Region Guangxi Zhuang im Südwesten Chinas. Es vertreibt in China Fahrzeuge auf Basis der GSEV-Architektur (Global Small Electric Vehicle), darunter den Mini EV, KiWi EV, Nano EV und Air EV. Parallel dazu verkauft SAIC-GM-Wuling auch SUVs, MPVs und Vans mit Verbrennerantrieb.

