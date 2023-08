Eliso und ADS-TEC Energy schließen Partnerschaft

ADS-TEC Energy, Anbieter von Batterie-gestützter Schnellladetechnologie, hat eine strategische Partnerschaft mit dem Ladelösungsanbieter Eliso geschlossen. Eliso möchte die Batterie-Ladesäulen zunächst für einen ganz konkreten Auftrag einsetzen.

Die Batterie-gestützten Schnelllader des Nürtinger Unternehmens sollen unter anderem an Filialen der Elektro-Fachhandelskette Euronics Deutschland aufgebaut werden. Eliso und Euronics hatten ihrerseits im April 2023 eine strategische Partnerschaft vereinbart. In deren Rahmen sollen zunächst mehrere Hundert speicherbasierte Schnellladesysteme von Eliso installiert und betrieben werden. Bis 2025 sollen mehr als 1.000 solcher Ladepunkte errichtet werden. Der Zulieferer der Ladesysteme wurde seinerzeit noch nicht genannt.

Die ersten Ladepunkte von ADS-TEC Energy können noch in diesem Jahr durch Eliso aufgebaut werden. Laut ADS-TEC Energy umfasst der Vertrag sowohl die Plattform ChargePost als auch ChargeBox sowie „langfristige Services“. Bei der ChargeBox handelt es sich um ein Modell, bei dem die Batterie-Einheit (eben jene ChargeBox) und die eigentliche Ladesäule baulich voneinander getrennt sind – bis zu 100 Meter und die Ladesäule kann auch in Innenräumen stehen, während sich die Pufferbatterie außerhalb befindet. Als schlanke Ladesäule wird hier meist das von Porsche Engineering entwickelte HPC-Ladegerät verwendet.

Die ChargePost hingegen ist eine integrierte Lösung, bei der Batterie, Ladepunkte und zwei 75 Zoll große Monitore als Ultra-HD-Werbefläche in einem Gehäuse verbaut sind. Die Ladeleistung liegt bei bis zu 320 kW, netzseitig ist aber nur ein CEE-Anschluss notwendig.

Und: Die Batterie-Ladelösungen von ADS-TEC Energy können auch an das Energiemanagement des Standortes angebunden werden. Damit wird es möglich, Angebot und Nachfrage von Strom aus erneuerbaren Quellen in Echtzeit auszugleichen, also auch Strom aus einer eigenen Photovoltaik-Anlage zwischenzuspeichern und das Netz zu stabilisieren.

Eliso projektiert, installiert und betreibt Ladeanlagen. Um das eigene HPC-Angebot auszubauen, hatte der Stuttgarter Ladeinfrastruktur-Spezialist im März auch eine strategische Partnerschaft mit Alpitronic geschlossen, dem Hersteller der beliebten Hypercharger. Bei Euronics kommen aber die Batterie-gestützten Schnelllader von ADS-TEC Energy zum Einsatz.

- ANZEIGE -

„Bei unserem Vorhaben, ein öffentliches Schnellladenetz aufzubauen, ist die Partnerschaft mit ADS-TEC Energy ein wichtiger Schritt“, sagt Johannes Brodführer, Geschäftsführer der Eliso GmbH. „Unser Ziel ist es, dass das Aufladen eines E-Autos ganz einfach in den Alltag integriert werden kann. Das funktioniert nur, wenn die Stationen öffentlicher Ladeparks zuverlässig funktionieren und schnelles Laden ermöglichen. Der Batteriespeicher an den Ladesäulen von ADS-TEC Energy erlaubt High Power Charging an Standorten mit niedriger Anschlussleistung“.

Thomas Speidel, CEO ADS-TEC Energy, sagt: „Wir freuen uns, dass wir in Partnerschaft mit eliso den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Deutschland insbesondere in Innenstädten weiter deutlich vorantreiben können und sehen in der Zusammenarbeit großes Potenzial. Unsere speicherbasierten Plattformlösungen sind einfach und schnell installiert, ohne zusätzlichen Netzausbau. Sie bieten eine herausragende Ladeleistung, mit der E-Fahrzeuge in wenigen Minuten auf mehr als 100 Kilometer Reichweite laden. Die Integration des Ladevorgangs in den Alltag der Nutzer, zum Beispiel beim Einkaufen, wird die Akzeptanz der E-Mobilität verstärken.“

ads-tec-energy.com