Flughafen Frankfurt: Allego baut HPC-Park in der CargoCity Süd

Allego errichtet einen öffentlichen Schnellladepark am Flughafen Frankfurt. Der Park in der CargoCity Süd des Airports soll ab Oktober 2023 zur Verfügung stehen und Ladesäulen mit bis zu 300 kW Leistung bieten. Geplant sind in der finalen Ausbaustufe 22 Schnellladepunkte.

Das Angebot richtet sich laut Allego an Passagiere und Gäste des Airports, Beschäftigte und Firmen innerhalb der Airport City sowie Durchreisende, die mit ihrem E-Auto auf den vielbefahrenen Autobahnen A3 und A5 unterwegs sind. Der neue Ladepark entsteht in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Kreuzes am Tor 32 des Flughafens. Allego erweitert mit der neuen Fläche sein bisheriges Angebot im Flughafen-Stadtteil Gateway Gardens um einen neuen Standort direkt auf dem Flughafengelände.

Zur Ladetechnik macht der Anbieter zwar keine expliziten Angaben, aber da Allego zuletzt bei neuen Standorten vorrangig auf den Alpitronic Hypercharger HYC300 gesetzt hat, dürfte es sich um Ladesäulen dieser Art handeln. Auf einem zu der Mitteilung veröffentlichten Pressebild ist jedenfalls ein Hypercharger zu sehen. Klar ist: Auch für Transporter und Pkw mit Anhängern sind geeignete Stellplätze geplant. Der Flughafen-Betreiber Fraport und Allego wollen den Ladepark außerdem mit einer WC-Anlage, Sitzgelegenheiten und Catering-Automaten ausstatten.

„Mit diesem komfortablen Ladepark an einem der wichtigsten Verkehrsknoten Europas setzen wir ein klares Signal für die Förderung von Elektromobilität und den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland. Die Eröffnung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen und emissionsfreien Mobilität in der Region“, sagt Martin Heine, Regional Head of Sales bei Allego.

„E-Mobilität spielt eine entscheidende Rolle innerhalb unserer eigenen Dekarbonisierungsstrategie, denn wir wollen konzernweit bis spätestens 2045 CO2-frei arbeiten“, erläutert Felix Kreutel, Leiter Immobilien und Energie der Fraport AG. Dazu stellt das Unternehmen den Fuhrpark auf dem Vorfeld am Flughafen Frankfurt sukzessive auf alternative Antriebe um. Im Oktober 2022 präsentierte Fraport eine Zwischenbilanz. Seinerzeit verfügten 570 Fahrzeuge oder 16 Prozent der Fraport-Flotte über einen E-Antrieb. Außerdem beschafft der Betreiber Elektrobusse von Ebusco.

„Darüber hinaus ist es unser Ziel, auch die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur am Flughafen Frankfurt konsequent weiter auszubauen und vorausschauend auf künftige Bedarfe auszurichten. Der neue Ladepark trägt der schnell voranschreitenden Elektrifizierung aller Fahrzeugsegmente Rechnung und ist auch mit Blick auf die steigende Nachfrage im Zuge der Inbetriebnahme von Terminal 3 optimal positioniert“, ergänzt Gerald Krebs, Leiter Parken und Mobilität bei Fraport. Das Terminal 3 entsteht im Süden des Frankfurt Flughafens und gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Ab 2026 sollen von den drei Flugsteigen des Terminal 3 19 Millionen Fluggäste jährlich an- und abreisen.

fraport.com