Transdev-Tochter beschafft 39 E-Busse für Harrogate

Die zum ÖPNV-Betreiber Transdev gehörende Harrogate Bus Company hat 39 neue Elektrobusse beschafft und rüstet ihr Depot in der Stadt Harrogate (North Yorkshire) so aus, dass die gesamte Flotte dort komplett auf E-Busse umgestellt werden kann.

Bei den neu beschafften Fahrzeugen handelt es sich um 20 E-Solobusse des Typs Mercedes-Benz eCitaro und 19 E-Doppeldeckerbusse des Typs Alexander Dennis Enviro400EV, die im kommenden Frühjahr ausgeliefert werden sollen. Die Beschaffung der 39 neuen E-Busse wird durch Fördermittel in Höhe von 7,8 Millionen Pfund aus dem Programm Zero Emission Bus Regional Areas (ZEBRA) der britischen Regierung unterstützt.

Zusammen mit bereits im Einsatz befindlichen acht Volvo 7900E werden ab dem Frühjahr 2024 somit insgesamt 47 Elektrobusse in Harrogate fahren. Im Vorfeld der Bestellung hat die Harrogate Bus Company laut Transdev „mehrere Typen vollelektrischer Busse auf drei verschiedenen Strecken in und um Harrogate sowie auf der Hochfrequenz-Shuttle-Strecke, die Bradford und Keighley verbindet“, ausgiebig getestet. Dabei wurde auch das Feedback von Fahrgästen eingeholt.

Im Ergebnis werden die 20 eCitaro auf der Route 1 (Harrogate – Knaresborough), Route 7 (Harrogate – Leeds) und der Landroute 24 (Harrogate – Pateley Bridge) eingesetzt. Die 19 Enviro400EV (wohlgemerkt das Modell von ADL, nicht von BYD-ADL) werden die „Flaggschiff-Route“ 36 zwischen Ripon, Harrogate und Leeds bedienen.

- ANZEIGE -

„Wir freuen uns, unser Projekt zur Elektrifizierung von Betriebshöfen und Bussen zu starten. Es ist eine wichtige Weiterentwicklung der Qualität und Nachhaltigkeit unseres Netzwerks in und um unsere Heimatstadt Harrogate“, sagt Transdev-Geschäftsführer Henri Rohard.

Neben Lademöglichkeiten im Depot wird es auch eine Ladestation am Busbahnhof Harrogate geben, falls die Busse eine längere Strecke zurücklegen müssen. Allerdings betont Rohard, dass die neue Generation an E-Bussen „durch die höhere Leistungsabgabe der heutigen Batterien“ zwischen den Ladevorgängen weiter fahren können. Per Typ-2-Kabel, wie von der Harrogate Bus Company auf einem Pressebild dargestellt, werden die E-Busse mit ihren großen Batterien im Alltag aber wohl nicht geladen.

transdevbus.co.uk