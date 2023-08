Our Next Energy erhöht Energiedichte seiner LFP-Akkupacks

Das unter anderem von BMW unterstützte US-amerikanische Batterie-Startup Our Next Energy (ONE) entwickelt die zweite Generation seines Batteriepacks Aries mit LFP-Chemie. Die Energiedichte soll bei Aries II nur noch sechs Prozent unter dem Benchmark von NCM-Batteriepacks liegen.

Aries II erreicht laut ONE eine Energiedichte von 263 Wh/L bzw. 162 Wh/kg auf Systemebene und damit eine Verbesserung von 34 bzw. 23 Prozent gegenüber dem bisherigen LFP-Pack-Benchmark. Die Energiedichte soll nur noch sechs Prozent unter dem Wert von NCM-Batteriepacks liegen. Aries II erreiche 3.000 Zyklen und koste 25 Prozent weniger als vergleichbare NCM-Batterien, heißt es in einer begleitenden Mitteilung der US-Amerikaner. Als Kapazität nennt ONE auf seiner Webseite 100+ kWh, sprich einen Energiegehalt jenseits der 100-kWh-Marke. Die Reichweite eines „typischen Elektro-Pkw“ soll mit der verbesserten Technologie auf mehr als 350 Meilen (rund 563 Kilometer) erhöht werden können.

Gedacht ist die verbesserte Batterie für Pkw und Transporter („light trucks“). „LFP-Batterien haben viele Vorteile gegenüber NCM-Batterien, einschließlich der Kosten und der Haltbarkeit, und verwenden gleichzeitig sicherere und häufiger vorkommende Materialien“, sagt Mujeeb Ijaz, CEO und Gründer von ONE. „Das Hauptdefizit war bisher die Reichweite und die Energiedichte. Durch die Entwicklung eines Batteriepacks mit einer ähnlichen Energiedichte wie NCM hat ONE LFP zu einer nachhaltigen Alternative gemacht.“

Die Batterien sollen Ende 2024 in Produktion gehen – und zwar in einer Fabrik in Van Buren Township im US-Bundesstaat Michigan. ONE geht davon aus, dass Aries II die Anforderungen des „Inflation Reduction Act“ in den USA erfüllen wird, was dem Unternehmen die damit verbundene Förderung sichern dürfte.

Seit der Unternehmensgründung im Juli 2020 arbeitet ONE nach eigenen Angaben daran, „die Energiedichte-Lücke zu NCM zu schließen“. Inzwischen sei man bei einer Steigerung der Energiedichte um 20 bis 30 Prozent gegenüber typischen LFP-Batteriesystemen angelangt, teilt das Unternehmen mit. In Aries II kommt dafür ein neuartiges Pack- und Zelldesign zum Einsatz. Konkret nennt ONE etwa Fortschritte bei der Gewichtsreduzierung des gesamten Packdesigns.

Um die Entwicklungsarbeit und den Kapital-intensiven Produktionsstart zu bewältigen, hatte ONE Anfang des Jahres eine Serie-B-Finanzierungsrunde über 300 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Wir erinnern uns: An der Serie-A-Runde im Jahr 2021 hatte sich unter anderem BMW über seinen Investment-Arm BMW i Ventures an ONE beteiligt. Zusätzliche 220 Millionen Dollar erhielt ONE vor einigen Monaten in Form von Zuschüssen des US-Bundesstaates Michigan für die bereits oben genannte im Bau befindliche LFP-Batteriezellenfabrik.

ONE ist ein 2020 gegründetes Startup mit Sitz im US-Bundesstaat Michigan, das grundsätzlich an einer dualen Batterie arbeitet, die auf zwei firmeneigenen Technologien basiert. Die erste – Aries getauft – nutzt die Lithium-Eisen-Phosphat-Chemie (LFP) in einer Cell-to-Pack-Architektur, um eine hohe Energiedichte auf Systemebene zu erreichen. Die zweite Technologie von ONE – Gemini genannt – verkörpert ein „hochenergetisches Batteriepack“, das an die erste Batterie gekoppelt wird, diese auflädt und so der Reichweitenverlängerung dienen soll. Dadurch sollen Stromer früheren Angaben zufolge künftig bis zu 750 Meilen (rund 1.200 Kilometer) zurücklegen können.

In Verbindung mit Aries II ist in der aktuellen Mitteilung des Unternehmens von der Gemini-Technologie allerdings keine Rede.

globenewswire.com, one.ai