Our Next Energy schließt weitere Millionen-Finanzierung ab

Das unter anderem von BMW unterstützte US-amerikanische Batterie-Startup Our Next Energy (ONE) hat eine Finanzierungsrunde über 300 Millionen US-Dollar abgeschlossen. An der von Fifth Wall und Franklin Templeton angeführten Serie-B-Runde beteiligten sich auch bestehende Investoren aus der Serie-A-Runde.

An der Serie-A-Runde im Jahr 2021 hatte sich BMW über seinen Investment-Arm BMW i Ventures an ONE beteiligt. Weitere Investoren waren damals Breakthrough Energy Ventures, Assembly Ventures, Volta Energy Technologies und Flex Ltd, ein in Singapur ansässiger Elektronikhersteller, der auch strategischer Partner von ONE ist.

Wie viel die Bestandsinvestoren rund um BMW und die neuen Investoren der Serie B jeweils zu den 300 Millionen Dollar beigesteuert haben, geht aus der Mitteilung nicht genau hervor. Es dürfte sich aber gerade bei den Bestandsinvestoren um eine höhere Summe handeln als bei der Serie-A-Finanzierung: Diese hatte 2021 nur rund 25 Millionen Dollar umfasst, die Serie B jetzt 300 Millionen Dollar.

Für Mujeeb Ijaz , CEO und Gründer von ONE, ist aber nicht nur die Summe entscheidend. „Wir wandeln uns von einem durch Risikokapital finanzierten Startup zu einem Hersteller, der durch Wachstumskapital angetrieben wird“, sagt Ijaz. „Das ist wichtig in diesem Umfeld, in dem die dringende Nachfrage nach Zellfertigung in den USA steigt.“

„Batterien sind ein grundlegender Bestandteil der globalen Energiewendewirtschaft“, sagt Peter Gajdoš, Partner und Co-Leiter des Investmentteams The Climate Technology bei Fifth Wall. „ONE steht fest an vorderster Front, wenn es darum geht, diesen systemischen Wandel voranzutreiben. Wir glauben, dass die Mobilitäts- und stationären Speicheranwendungen der nächsten Generation von ONE einen Wendepunkt darstellen und den über 100 Milliarden US-Dollar schweren Batteriemarkt verändern werden.“

Zusätzliche 220 Millionen Dollar erhält ONE in Form von Zuschüssen des US-Bundesstaates Michigan für die dort im Bau befindliche LFP-Batteriezellenfabrik – im Dezember wurde laut den aktuellen Angaben die Außenkonstruktion fertiggestellt. Ab Ende 2027 ist deren Betrieb mit einer Jahreskapazität von 20 GWh geplant. Doch ONE plant schon jetzt eine Erweiterung: Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits zehn Verträge mit Kunden unterzeichnet, die insgesamt 36 GWh über die nächsten fünf Jahre umfassen.

ONE ist ein 2020 gegründetes Startup mit Sitz im US-Bundesstaat Michigan, das an einer dualen Batterie arbeitet, die auf zwei firmeneigenen Technologien basiert. Die erste – Aries getauft – nutzt die Lithium-Eisen-Phosphat-Chemie (LFP) in einer Cell-to-Pack-Architektur, um eine hohe Energiedichte auf Systemebene zu erreichen. Die zweite Technologie von ONE – Gemini genannt – verkörpert ein „hochenergetisches Batteriepack“, das an die erste Batterie gekoppelt wird, diese auflädt und so der Reichweitenverlängerung dienen soll. Dadurch sollen Stromer dem Entwickler zufolge künftig bis zu 750 Meilen (rund 1.200 Kilometer) zurücklegen können.

