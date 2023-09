Preisfall bei Tesla Model S und X in Europa, USA und China

Tesla hat die Preise für das Model S und Model X in Deutschland erneut deutlich gesenkt – diesmal um 10 bis 16 Prozent. Auch in China macht der US-Elektroautobauer seine Premiummodelle um bis zu 20 Prozent billiger. Ebenso in den USA, wo die Preise um 15 bis 19 Prozent fallen.

In Deutschland steht das Tesla Model S mit einfachem Allradantrieb jetzt ab 94.990 Euro im Konfigurator und kostet damit rund zehn Prozent weniger als zuletzt. Der Preis für das Model S Plaid sank um knapp 16 Prozent auf 109.990 Euro. Das Tesla Model X kostet in Deutschland jetzt mit einfachem Allradantrieb 99.990 Euro und damit etwa zwölf Prozent weniger als zuletzt. Den Preis für das Model X Plaid hat Tesla um circa 14 Prozent auf 109.990 Euro gesenkt.

Wir erinnern uns: Die Long-Range-Versionen des Model S und Model X kamen zu ihrem erneuten Bestellstart im Januar 2023 für 112.990 Euro (Model S) und 120.990 Euro (Model X) in den Handel. Bereits im April machte Tesla seine gesamte Modellpalette in Deutschland günstiger. Sämtliche Varianten der Premium-Fahrzeuge wurden in diesem Zuge um 10.000 Euro günstiger – also das Model S Long Range (Stand April: 102.990 Euro), das Model S Plaid (127.990 Euro), das Model X Long Range (110.990 Euro) und das Model X Plaid (130.990 Euro). Im Mai folgte eine leichte Erhöhung. Das Model S Long Rage kostete in diesem Zuge beispielsweise ab 105.490 Euro.

Nun folgt also abermalig ein stattlicher Preiscut. Bei den Preisangaben von Tesla ist zu beachten, dass pro Fahrzeug noch eine Bearbeitungs- und Liefergebühr hinzukommt.

Auch international facht Tesla den Preiskampf weiter an. In China wird das Model S Long Range jetzt ab 698.800 Yuan (-13,6 Prozent, umgerechnet: 90.567 Euro) und das Model S Plaid ab 828.900 Yuan (- 19,4 Prozent, umgerechnet 107.429 Euro) angeboten. Analog fallen die Preise beim Model X Long Range auf 738.900 Yuan (- 17,8 Prozent, umgerechnet 95.765 Euro) und beim Model X Plaid auf 838.900 Yuan (- 20,8 Prozent, umgerechnet 108.725 Euro).

In den USA gestaltet sich die Preisstrategie ähnlich. Dort fallen die Preise um 15 bis 19 Prozent. Die Long Range-Versionen starten dort nun ab 74.990 Dollar (Model S, – 3.500 Dollar) bzw. ab 79,990 Dollar (Model X, – 8.500 Dollar. Die Plaid-Versionen stehen nun ab 89.990 Dollar statt 108.490 Dollar im Konfigurator. Bei den US-Preisen ist zu beachten, dass in den Vereinigten Staaten grundsätzlich Netto-Preise angegeben werden.

Auffällig im US-Konfigurator: Die erst kürzlich in den USA eingeführte Standard-Range-Version des Model S und Model X ist nicht mehr erhältlich. Sie kosteten bei ihrer Einführung Mitte August jeweils 10.000 Dollar weniger als die Long-Range-Versionen, verfügten aber per Software-Begrenzung über weniger Reichweite.

