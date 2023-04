Tesla senkt erneut Preise in Europa

Tesla hat in Europa die Preise für alle Modelle gesenkt. Somit sind nicht nur wie zuletzt das Model 3 und Model Y betroffen, sondern auch die Oberklasse-Baureihen Model S und Model X sind günstiger geworden. Zudem dürfte das Model Y bald auch in der Türkei verkauft werden.

Beim Model 3 sind in Deutschland alle drei Antriebsvarianten günstiger geworden. Das Basismodell mit LFP-Akku und Heckantrieb ist nun ab 41.990 Euro im Tesla-Konfigurator gelistet und somit 2.000 Euro günstiger geworden. Das Model 3 Long Range ist um 3.000 Euro im Preis gefallen und wird noch mit 50.990 Euro angegeben, beim Model 3 Performance ist die Preissenkung mit 6.000 Euro am größten: Das Top-Modell der Baureihe kostet somit noch 54.990 Euro.

Beim Model Y ist in der aktuellen Preisrunde nur die Performance-Version günstiger geworden. Sie steht nun mit 60.990 Euro auf der Tesla-Website, also 4.000 Euro weniger als bisher. Beim LFP-Model-Y (weiterhin aus China) und dem Long Range (wie der Performance aus Grünheide) bleibt es bei den seit Januar gültigen Preisen von 44.890 Euro bzw. 54.990 Euro.

Beim Model S und Model X waren die Long-Range-Versionen zu ihrem erneuten Bestellstart im Januar noch teurer geworden (112.990 Euro beim Model S und 120.990 Euro beim Model X). Das Model S Long Range ist nun glatte 10.000 Euro günstiger geworden und kann zu Preisen ab 102.990 Euro bestellt werden. Auch das Model S Plaid ist 10.000 Euro günstiger geworden und steht nun mit 127.990 Euro auf der Website.

Auch beim Model X liegt die Preissenkung bei 10.000 Euro. Das große Tesla-SUV wird somit noch zu Preisen ab 110.990 Euro (Long Range) bzw. 130.990 Euro (Plaid) angeboten.

Tesla selbst gibt an, das die Preisreduktion „vor allem durch die exponentiell skalierten und verbesserten Fertigungskapazitäten in den Fabriken weltweit“ erreicht geworden sei, „die es uns ermöglichen, das beste Produkt zu branchenführenden Kosten herzustellen“. „Mit der Preisreduktion unterstützen wir weiter die Verbreitung der Elektromobilität und tun dies, ohne Kompromisse bei der Ausstattung der Fahrzeuge einzugehen“, so Tesla in einer der seltenen Mitteilungen des Unternehmens.

Bei den Preisangaben von Tesla ist zu beachten, dass pro Fahrzeug noch eine Bearbeitungs- und Liefergebühr hinzukommt. Und vor allem sind bei den förderfähigen Modellen (also Model 3 und Model Y) bereits der Herstelleranteil am Umweltbonus abgezogen. So ist das Model 3 in der Basis real zu Preisen ab 38.470 Euro erhältlich – bei diesem Preis ist allerdings auch schon der staatliche Anteil am Umweltbonus einkalkuliert.

Zudem steht Tesla offenbar kurz vor dem Markteintritt in die Türkei. Das Unternehmen hat dort ein Designstudio und auch eine Supercharger-Station eröffnet, was laut „Teslarati“ auf einen baldigen Markteintritt hindeute. Tesla hat auch den Konfigurator für das Model Y in der Türkei online gestellt: Die Preise starten bei 878.190 Lira (40.985 Euro) für das LFP-Modell. Das Model Y Long Range kostet 918.570 Lira (42.870 Euro) und das Performance-Modell ist ab 1.009.420 Lira (47.110 Euro) zu haben. Als voraussichtlicher Liefertermin wird dort der Zeitraum Oktober bis Dezember 2023 genannt.

