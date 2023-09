Hyundai Mobis strebt starkes Wachstum in Europa an

Der zur Hyundai Motor Group gehörende südkoreanische Automobilzulieferer Hyundai Mobis hat auf der IAA Mobility seine europäische Expansionsstrategie „Mobis Mobility Move 2.0″ vorgestellt. Diese Jahr will das Unternehmen auf dem europäischen Markt 50 Prozent und anschließend jedes Jahr über 30 Prozent wachsen.

Hyundai Mobis gibt sich zuversichtlich, schnell in Europa expandieren zu können und verweist dabei unter anderem auf den jüngsten Vertragsabschluss mit Volkswagen. „Wir erwarten, dass sich der Auftragseingang aus der Region im Vergleich zum letzten Jahr mehr als verdoppeln wird. Bis 2030 streben wir auf dem europäischen Markt ein jährliches Absatzwachstum von über 30 Prozent an“, äußert Axel Maschka, Executive Vice President and Head of Business Division bei Hyundai Mobis. Wachstumstreiber sollen die drei Bereiche Elektrifizierung („Batterie/Leistungselektronik“), Fahrwerk („X-By-Wire“) und Konnektivität sein.

Ein konkretes Finanzziel nennt Hyundai Mobis auch: Der Auftragseingang soll in Europa 2023 die Marke von 1,29 Milliarden US-Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) erreichen, was besagter Verdoppelung des Werts aus 2022 entsprechen würde. In der ersten Hälfte dieses Jahres hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits Aufträge für elektrische Fahrzeugteile (wie beispielsweise seine Kamerasensoren für fortschrittliche Assistenzsysteme) von großen europäischen Herstellern erhalten. Der oben genannte Großauftrag von Volkswagen über Batteriesysteme dürfte ins zweite Halbjahr fallen.

Auf der Messe in München zeigt Hyundai Mobis dieser Tage unter anderem sein im Kia EV9 installiertes Batteriesystem samt Leistungselektronik sowie seine elektrische Plattform der nächsten Generation, die e-CCPM (Electric Complete Chassis Platform Module). Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es ein neues 800-Volt-Batteriesystem und ein Leistungselektronik-System der dritten Generation entwickelt, das für leistungsstarke Elektrofahrzeuge geeignet ist.

Im Fahrwerks-Bereich plant Hyundai Mobis, den europäischen Automobilmarkt mit der Technologie „X-By-Wire“ zu erschließen. Mit X-By-Wire werden wesentliche Funktionen wie Lenkung und Bremsen von mechanischer auf elektronische Steuerung umgestellt. „Diese Fahrwerkstechnologie der nächsten Generation erweitert die Flexibilität der Fahrzeugarchitektur, des Designs und der Raumnutzung“, äußert der Zulieferer aus Japan, der angibt, die gesamte Palette der By-Wire-Lösungen entwickeln zu wollen, „einschließlich elektronischer Lenkung (Steer-By-Wire), elektronischer Bremsen (Brake-By-Wire) und unabhängiger Hinterradlenkung (Rear Wheel Steering)“.

prnewswire.com