VW erteilt Großauftrag an Zulieferer Hyundai Mobis

Der zur Hyundai Motor Group gehörende südkoreanische Automobilzulieferer Hyundai Mobis hat einen Großauftrag von Volkswagen erhalten. Dabei geht es um die Fertigung von Batteriesystemen, die in Volkswagens Elektroauto-Plattform der nächsten Generation zum Einsatz kommen werden.

Hyundai Mobis plant nach der Zustimmung des Vorstands innerhalb dieses Jahres die Errichtung einer neuen Produktionsstätte in der Nähe eines Automobilwerks in Spanien, um die besagten Batteriesysteme zu liefern. Konkreter wird der Zulieferer in seiner Mitteilung nicht, aber der Fertigungsstandort in Spanien legt nahe: Es geht um Batteriesysteme für die künftigen E-Kleinwagen des Volkswagen-Konzerns auf Basis der Plattform MEB Entry, die ab 2025 in den Werken Martorell (VW ID.2 und Cupra Raval) und Pamplona (VW ID.2 X und ein Skoda-Ableger) gebaut werden sollen. Denn weitere E-Auto-Fertigungsaufträge für VW-Werke auf der iberischen Halbinsel sind noch nicht bekannt.

Volkswagen will in diesen beiden Werken wie berichtet zwischen 2025 und 2030 insgesamt drei Millionen elektrische Kleinwagen produzieren. Drei Milliarden Euro investiert Seat allein in die entsprechende Umrüstung seines Werks Martorell nahe Barcelona. Was allerdings nicht ganz ins Bild passt: Seat investiert zusätzlich 300 Millionen Euro in eine Batteriemontage am Standort – womöglich ist Hyundai Mobis dann nur für die in Pamplona gebauten Modelle zuständig. Die Batteriezellen werden aus dem PowerCo-Werk in Sagunt bei Valencia kommen, dessen Bau im März 2023 begann.

Die Batteriesysteme, die die Koreaner an Volkswagen liefern werden, enthalten neben dem Batteriepack auch das Batteriemanagementsystem und die Heiz- und Kühlsysteme für das Thermomanagement. Ob es sich dabei um eine reine Auftragsfertigung nach VW-Vorgaben handelt oder ob Hyundai Mobis auch noch Entwicklungsdienstleistungen übernimmt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Hyundai Mobis betont hingegen, dass der „umfassende Auftrag für die Fertigung von Baugruppen für Elektroautos, den das Unternehmen von einem der größten Automobilhersteller weltweit erhalten hat“, ein bemerkenswerter Erfolg sei – und ein „Ausdruck von Mobis‘ seit über 10 Jahren sorgfältig aufgebautem Wettbewerbsvorteil in der Massenproduktion von Elektroautoteilen“.

Die Hyundai-eigene Zuliefer-Sparte verfügt bereits über Produktionsstätten für Batteriesysteme in Südkorea und Tschechien – in letztgenanntem Werk werden die Batterien für den Hyundai Kona Electric montiert. Während bei dem neuen Werk in Spanien der Vorstandsbeschluss noch aussteht, sind neue Batteriesystem-Werke in Indonesien und den USA (in Georgia für die große Hyundai Metaplant) bereits bestätigt. In der Mitteilung selbst erwähnt Mobis nur die bestehenden Werke in Tschechien und Südkorea, auf einer zu der Mitteilung veröffentlichten Karte ist jedoch auch China mit einer BSA (Battery System Assembly) vermerkt.

