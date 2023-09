Recycling: Fortum beschafft Schredder via Millionen-Förderung

Fortum Battery Recycling erhält von der staatlichen Wirtschaftsförderung Business Finland einen Zuschuss in Höhe von 4,5 Millionen Euro für die Erweiterung seiner mechanischen Verarbeitungskapazitäten in seiner Anlage im finnischen Ikaalinen.

Fortum Battery Recycling plant, in der Anfang 2021 eröffneten Anlage unter anderem in einen neuartigen mechanischen Schredder und die dazugehörige Ausrüstung zu investieren. Das Werk in Ikaalinen leistet die Vorarbeit für die im April 2023 in Betrieb genommene hydrometallurgische Recyclinganlage des Unternehmens im finnischen Harjavalta. Es sei von entscheidender Bedeutung, einen stetigen Strom hochwertiger „schwarzer Masse“ für die hydrometallurgische Anlage sicherzustellen, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Nach der Inbetriebnahme des Schredders soll sich die Jahreskapazität der Ikaalinen-Anlage auf 5.000 Tonnen Elektroauto-Batterien erhöhen. Außerdem gibt Fortum an, dass sich die durch das neue Equipment gewonnene „schwarze Masse“ besser für den hydrometallurgischen Prozess eignen werde.

„Wir freuen uns über die Unterstützung von Business Finland für dieses wichtige Projekt“, äußert , sagt Tero Holländer, Head of Business Line, Batteries bei Fortum Battery Recycling. Um die steigende Nachfrage nach recycelten Batteriematerialien in Zukunft befriedigen zu können, seien effizientere Verfahren erforderlich. „Und diese Investition wird uns dabei helfen, genau das zu erreichen. Wir verfügen über ein in Europa einzigartiges Know-how in dieser Art von Technologie, was uns zu Vorreitern im Batterierecycling macht – eine Position, auf die wir stolz sind.“

Fortum Battery Recycling plant wie berichtet auch einen neuen Recycling-Hub in Deutschland, konkret im Industriegebiet von Artern in Thüringen.

