Fortum nimmt Batterie-Recyclinganlage in Finnland in Betrieb

Fortum Battery Recycling hat seine hydrometallurgische Recyclinganlage für Batteriematerialien im finnischen Harjavalta in Betrieb genommen. Es ist laut Fortum die erste kommerzielle und in Bezug auf die Recyclingkapazität größte hydrometallurgische Anlage in Europa.

Mit der Technologie von Fortum Battery Recycling können nach Angaben des Unternehmens 95 Prozent der Metalle aus der schwarzen Batteriemasse wiedergewonnen und somit in den Materialkreislauf zur Herstellung neuer Lithium-Ionen-Batteriechemikalien zurückgeführt werden. Dank der Kombination von mechanische und hydrometallurgische Prozessen an seinen diversen Standorten, ist es laut Fortum möglich, bis zu 80 Prozent einer Batterie zu recyceln. „Mithilfe von Fortums Recyclingprozess werden kritische Metalle aus End-of-Life-Lithium-Ionen-Batterien sowie aus Ausschuss aus der Batterieproduktion zurückgewonnen und im industriellen Maßstab Sekundärmetalle für neue Lithium-Ionen-Batterien produziert“, heißt es in der Mitteilung.

„Um die gesteckten Recycling-Ziele der EU zu erreichen, ist es unzureichend sich auf End-of-Life-Batterien und Ausschuss aus der Batterieherstellung zu beschränken. Denn der Bedarf der Industrie kann damit allein nicht gedeckt werden. Deshalb müssen alle Abfallströme, die kritische Metalle enthalten, verwendet werden. Bei Fortum Battery Recycling arbeiten wir bereits aktiv an der Wiederverwertung industrieller Nebenströme“, sagt Tero Holländer, Head of Business Line Batteries bei Fortum Battery Recycling.

Fortum hatte Ende 2021 mit dem Bau der Fabrik in Finnland begonnen, die ursprünglich sogar erst im Juni 2023 den Betrieb aufnehmen sollte. Nach damaligen Angaben hat das Unternehmen rund 24 Millionen Euro in den Bau der neuen Anlage investiert. Im März hatte Fortum bereits in Deutschland mit dem Recycling von Antriebsbatterien aus E-Fahrzeugen begonnen. Dort wird beispielsweise die schwarze Masse gewonnen, die dann in Harjavalta verarbeitet und chemisch aufgetrennt wird.

